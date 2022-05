Ansturm auf das 9-Euro-Ticket

Verkaufsstart am Montag

Auch wer das 9-Euro-Ticket am Montag über die DB-Navigator-App bestellen wollten, musste sich in Geduld üben.

Jana Heidbrink wollte gar nicht hier sein. Zuvor hatte sie es online probiert. „Aber die Seite ist zusammengebrochen.“ Sie fährt regelmäßig mit der Bahn nach Münster, um dort Freunde zu besuchen. 10,60 Euro kostet die einfache Fahrt. Heißt im Umkehrschluss: mit einer einzigen Fahrt hat sich das 9-Euro-Ticket für sie schon gerechnet.

Auch für Claudia Tenberge ist der Preis das schlagende Argument. Hin und wieder fahre sie nach Recklinghausen. Kostenpunkt für Hin- und Rückfahrt: 29,40 Euro. „30 Euro, das ist doch Wahnsinn“, meint sie. Mit dem Monatsticket dagegen könne sie sich gut vorstellen, von der Gelegenheits-Bahnfahrerin zur regelmäßigen Nutzerin zu werden.

Dass die regulären Preise der Bahn viele potenzielle Nutzer abschrecken, dürfte niemanden überraschen. „Utopisch“, nennt sie Dagmar Exner-Kasnitz. „Dabei würde ich gerne viel öfter mit der Bahn fahren“, sagt sie. Damit steht sie nicht alleine da. Nur im DB-Reisezentrum hat man offenbar nicht mit einem Ansturm gerechnet. Nur eine einzige Mitarbeiterin steht hier zum Verkaufsstart bereit.

Steffi Wolf hat Glück und kommt noch vor der Mittagspause dran. Sie will das Ticket für einen Wochenend-Trip nach Norderney nutzen. Zwei Umstiege und vier Stunden sind es bis zum Fähranleger in Norddeich-Mole.

Für ihren Weg zur Arbeit komme das Ticket dagegen kaum infrage sagt Dagmar Exner-Kasnitz. Von Nottuln nach Amelsbüren sei die Anbindung zu schlecht. Und ein älterer Herr raunt: „Das wird aber ganz schön voll in den Zügen. Das gibt ein Chaos.“

Bahn-Sprecher Dirk Pohlmann verweist auf zusätzliche Mitarbeiter in Bahnhöfen, Werkstätten und bei der Zugreinigung, um dem Ansturm zu begegnen. So solle es etwa „Reisendenlenker:innen“ geben, die auf dem Bahnsteig für den geordneten Ein- und Ausstieg sorgen sollen. Was es nicht gibt, sind mehr Züge.

Am Coesfelder Reisezentrum lässt sich schon mal beobachten, was passiert, wenn eine riesige Nachfrage auf ein gleichbleibendes Angebot trifft. Pünktlich um zwölf ist Mittagspause. Unabhängig davon wie lang die Schlange ist, betont die Mitarbeiterin. Wer noch nicht dran war, wird weggeschickt.