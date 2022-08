Anwohner kritisieren mangelnde Kommunikation

(lsy). Sitzungen von Ausschüssen sind öffentlich und können von jedem besucht werden. Das nutzten am Donnerstagabend rund 20 Letteraner aus dem Sanden, die wegen der geplanten Kita in dem dortigen Wohngebiet gekommen waren. Schnell mussten sie allerdings feststellen, dass sie sich nicht zu Wort melden dürfen und kein Mitspracherecht haben.

Wie berichtet, soll in der Wohnsiedlung Sanden (Ecke Im Sanden/Hermann-Löns-Weg) eine Interimskita eingerichtet werden, bis eine neue, dritte Tagesstätte im Ortskern unter Trägerschaft des Deutschen Rotes Kreuzes (DRK) fertiggestellt ist. Die Planungen erläuterte Beigeordneter Christoph Thies kurz. Er schätzte, dass die Übergangslösung für drei Jahre bestehen werde.

„Wir haben erst vor ein paar Tagen erfahren, was in unserer Nachbarschaft passiert“, rief ein Anwesender in die Runde. Ausschussvorsitzender Bernhard Kestermann (CDU) belehrte die Zuschauer, dass sie nach Gesetz kein Rederecht hätten, was eine Besucherin als „lächerlich“ empfand.

Christof Redweik, selbst Anwohner am Hermann-Löns-Weg, ergriff als sachkundiger Bürger für die CDU das Wort und stieß mit dem Vorwurf der „mangelhaften Kommunikation“ ins selbe Horn. Insgesamt bewertete er die Idee als „okay“, betonte aber, dass die drei vorgesehenen Stellplätze bei einer Betreuung von 35 Kindern nicht ausreichen. Zu Hol- und Bringzeiten fürchtete er ein Verkehrschaos, da es zum Sanden nur eine Zufahrt gibt und die Eltern auf der Straße drehen müssten.

Der Realität ins Auge blicken wollte Dr. Heiner Kleinschneider (CDU): „Wir merken ja, dass das Thema für Unwohl sorgt. Wir müssen den täglichen Ablauf unter die Lupe nehmen. Bei einer fachlichen Verkehrsplanung kann Gutes entstehen.“ Kestermann schlug vor, einen Ortstermin anzuvisieren, um „die praktische Umsetzung zu gewährleisten“.