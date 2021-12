Archäologen legen Gräber frei

Einfach losgraben, die Erde aufwirbeln und neues Steinpflaster verlegen – so einfach ist das Ganze nicht. Bei der Neugestaltung des Alten Kirchplatzes in Lette sind vorab Archäologen am Werk. „Wir führen Prüfungen und Schürfgrabungen durch“, erklärt Dr. Andreas Wunschel vom Landschaftsverband Westfalen-Lippe auf Nachfrage unserer Zeitung. Er ist der für die Arbeiten zuständige Archäologe.

Experte Wunschel berichtet über den geschichtlichen Hintergrund: „In den 1970ern beziehungsweise 1980ern wurden bereits archäologische Arbeiten durchgeführt, bei denen man auf den Kirchplatz gestoßen ist.“ Heute ist ihm wichtig, dass die älteren Schichten des Bodens nicht beschädigt werden. Deswegen führt sein Team diese Schürfgrabungen durch. Das Ziel also: Denkmalpflege betreiben. Das sei aber gar nicht so einfach: „Bei unseren Ausgrabungen dokumentieren wir natürlich, was wir finden. Aber das Problem ist auch, dass wir etwas zerstören. Deswegen hört man ab einem bestimmten Moment auf“, betont der Experte. Denn Bodenschichten könnten eben auch beschädigt werden. Die Archäologen sind bei den Arbeiten in Lette beispielsweise auf Gräber gestoßen. „Das war aber vorher abzusehen“, betont Wunschel.

Die archäologischen Untersuchungen seien auch deswegen sehr wichtig, damit die Neugestaltung des Kirchplatzes besser und richtig geplant werden könne, meint der Experte: „Wir stellen fest, wo bereits in den Boden eingegriffen wurde und wo eben noch gar nicht. Und der unangetastete Bereich darf dann natürlich nicht angegangen und bearbeitet werden.“

Ziel der Umgestaltungsmaßnahme des Alten Kirchplatzes ist, dass er zu einem noch belebteren, zentralen Treffpunkt mit Geschäften und Gastronomie wird. Geschichte und Gegenwart sollen miteinander verbunden werden. Und der Kirchplatz im Kern von Lette soll außerdem mit dem Gemeindeplatz über eine einheitliche Pflasterung verbunden werden. | www.lette.de/diek