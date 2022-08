Asylheim an der Wiesenstraße geplant

Coesfeld

Die Stromversorgung ist nicht gegeben, ein Wasserschaden in der Vergangenheit sorgte für reichlich Beschädigung und die Heizungsanlage ist veraltet: Bis in dem stadteigenen Gebäude an der Wiesenstraße 18 gewohnt werden kann, muss noch einiges passieren. Die Verwaltung will sich nun auf den Weg machen und das Haus, dessen Fläche von 924 Quadratmetern sich auf vier Geschosse verteilt, bewohnbar machen. 38 Personen sollen dort dann Unterschlupf finden. Der Ausschuss für Planen und Bauen votierte in seiner Sitzung einstimmig dafür, die Sanierung mit einer möglichst großen Nachhaltigkeit umzusetzen. Kosten: rund 1,7 Millionen Euro.

Von Leon Seyock