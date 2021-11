Atemberaubende Momente und Bauchklatscher auf dem Boden

Es war eine Stunde voller Zauber über menschliche Kraft und menschliche Beziehungen, in welche die vier Akrobaten der mehrfach ausgezeichneten Compania de Circo „eia“ aus Barcelona die Zuschauer im ausverkauften Konzert Theater entführten. „Intarsi“ nannten Armando Rabanera Muro, Fabio Nicolini, Fabrizio Giannini und Manuel Rosés ihr akrobatisches Theaterstück, das ganz ohne erklärende Worte auskam, wenn man mal von dem am Ende formulierten Dank für die Möglichkeit des Auftritts absah.

Aber das wurde auch gar nicht vermisst, denn ihre Körpersprache, Mimik und Gestik waren eindeutig. Sie waren Bühnenbauer, Akrobaten, beinahe pantomimische Schauspieler und vor allem Menschen, die alle Formen menschlicher Beziehungen zum Ausdruck brachten. Mal herrschte die absolute Harmonie unter Freunden, dann wieder Konkurrenzdenken bis hin zur offenen Feindschaft.

So manches Mal hielten die Besucher die Luft an, besonders, als der kleinste Akrobat von den anderen gegen das Holz eines Bühnenelements geschleudert wurde und sekundenlang liegen blieb. Da dachte vielleicht so mancher Besucher schon daran, den Notruf zur Rettung des Mannes, der regungslos auf dem Bauch auf dem Boden lag, zu wählen. Als er lachend aufstand und sich mit den anderen wieder versöhnte und weitere akrobatische Nummern präsentierte, war der Seufzer der Erleichterung im Publikum buchstäblich spürbar.

Atemberaubend war der schnelle Wechsel in den akrobatischen Darbietungen, die die vier Akteure zu zweit oder in voller Besetzung aufführten. Alles war präzise durchchoreografiert. Auch die flotten Umbauten der Bühnenelemente funktionierten absolut präzise.

Körperkraft war nicht das einzige, was die Besucher verzauberte. Die Eleganz ihrer Bewegungen, sprechende Gesten ins Publikum und zu den Mitspielern machten deutlich, wie der Wechsel von Konkurrenz, offener Feindschaft, Freundschaft oder auch Versöhnung aussehen kann. Manchmal wirkten sie auch wie kleine Jungen, die Spaß am Rutschen und am freundschaftlichen Schubsen hatten oder einfach am tänzerischen Abzappeln einer Musik, die eingespielt wurde.

Und dann kam der Moment, in dem drei Akrobaten dem vierten die Kleider vom Leib rissen, und er – nur mit Unterhose bekleidet – erschrocken auf seine athletische Nacktheit schaute. Auch da zündete der Überraschungsmoment, denn nach einer kunstvollen Bewegung seines Bauches entpuppte er sich als perfekter Bauchtänzer.

Das Publikum hatte visuelle Erlebnisse vom Feinsten. Begeisterter Applaus war der Lohn. Eine Zugabe gab es leider nicht, auch so nahmen die vier Akrobaten in vollem Schweiß, aber mit lachenden Gesichtern diesen absolut verdienten Applaus entgegen.