Auch 2022 soll es weitergehen

2022 ist eine Fortsetzung geplant: Interessierte können sich schon jetzt für die Freitagabende am 28. Januar, 25. Februar und 25. März anmelden.

Und so läuft’s: In mehreren Fragerunden können die Teilnehmer ihr Wissen in ganz verschiedenen Gebieten testen und auch viel Neues erfahren. „Es soll kein verbissener Wettkampf werden, sondern wir wünschen uns einen unterhaltsamen Start in das Wochenende in geselliger Runde bei Getränken und Snacks“, erläutert Mitorganisatorin Heike Leopold. Es werden kleine Teams mit vier bis sechs Personen gebildet. 7 Anmeldungen unter Tel. 02541/4777 oder per Mail an evgemeindebuero@ evkirchengemeindecoe.de