Auch 60 Prozent der ukrainischen Flüchtlinge mittlerweile Kunden

Coesfeld

„Jetzt kann man von der Tafel der Baumberge sprechen“, informierte der Vorsitzende Heinz Öhmann die Gäste der CDU-Sozialausschüsse (CDA), die im Rahmen von Info-Besuchen in sozialen Einrichtungen der Stadt auch bei der Tafel an der Franz-Darpe-Straße vorbei schauten. Die Coesfelder Tafel versorgt im Baumberge-Gebiet zusätzlich die Ausgabestelle in Nottuln und seit Anfang Dezember auch in Havixbeck. Über 500 Bedarfsgemeinschaften mit insgesamt mehr als 1500 Personen erhalten in allen drei Ausgabestellen Lebensmittel.