Auch in Krisenzeiten warm und günstig

Während die meisten Menschen mit großer Sorge die täglichen Nachrichten von drohender Energieknappheit und explodierenden Kosten angesichts des Ukraine-Kriegs hören, kann sich Jens Drüner relativ entspannt zurücklehnen. Er ist quasi sein eigener Energieversorger und muss allenfalls ein Sechstel von dem aufwenden, was andere Eigenheimbesitzer für ein vergleichbares Objekt an Strom- und Heizkosten zahlen. „Ich hatte keine Kristallkugel, in der ich damals die heutige Krise hätte sehen können, aber ich habe mich einfach frühzeitig bemüht, eine Anlagentechnik zu verwenden, die zukunftssicher ist“, sagt Drüner. „Das macht sich jetzt bezahlt.“

Zur Erinnerung: Von Herbst 2015 bis Herbst 2016 hat unsere Zeitung die inzwischen vierköpfige Familie Drüner bei ihrem Hausbau mit einer Serie begleitet – auch, weil Diplom-Ingenieur Jens Drüner selbst – vor allem aus Gründen der Nachhaltigkeit – eine außergewöhnliche Technik in das Haus auf der Hengte eingebaut hat. Er betreibt eine Wärmepumpe, die die Wärme zum einen aus einem Solar-Luftabsorber auf dem Dach und zum anderen aus einem Eisspeicher zieht, der unterirdisch im Vorgarten platziert ist. Die Wärmepumpe sorgt für heißes Wasser, versorgt die Heizung und kann im Sommer auch kühlen. Vor drei Jahren hat Drüner zusätzlich auf dem Dach des Hauses noch eine Photovoltaik-Anlage installiert. Ein Drittel des Stroms, den sie erzeugt, wird zum direkten Verbrauch im Haus und zum Antrieb der Wärmepumpe verwendet, zwei Drittel speist Drüner ins öffentliche Netz ein. Diese Menge will er noch weiter reduzieren und die eigene Nutzung erhöhen. Einen Batteriespeicher hat das Haus nicht. Nachts und in Zeiten, in denen die Sonne nicht scheint, muss Drüner also unter Umständen ein wenig Strom einkaufen.

Die besondere Anlagentechnik geht mit einer verstärkten Wärmedämmung einher – die nach Plänen der Regierung ab Januar 2023 als Effizienzstandard 55 in Neubauten umzusetzen sein soll. „Da war ich der Zeit einfach ein bisschen voraus“, freut sich Drüner.

Er hat es nicht bereut, damals beim Hausbau mehr Geld in eine außergewöhnliche Anlage gesteckt zu haben, die auf lange Sicht geringere Betriebskosten verursacht. „In der Anschaffung wäre eine Anlage mit einem fossilen Energieträger finanziell günstiger gewesen“, weiß Drüner. „Aber dann trägt man eben das Risiko der unsicheren Nebenkosten.“ Anfangs war Drüner von einer Amortisierung seiner Investition in zwölf Jahren ausgegangen. „Vor dem Ukraine-Krieg wiesen die Berechnungen schon nur noch neun Jahre aus und ich gehe davon aus, dass die Zeit angesichts der ansteigenden Energiepreise noch weiter sinken wird“, ist Drüner sicher. „Jede eingesparte Kilowattstunde ist eine gute Kilowattstunde.“

Ganz genau führt er Buch über seine Technik und liefert sein jährliches Monitoring unter anderem dem Fraunhofer Institut für Solare Energiesysteme. „So viele Anlagen dieser Art gibt es immer noch nicht“, weiß Drüner. Auch mit dem Fraunhofer Institut in Stuttgart steht er im regen Austausch, um das Haus als Effizienzhaus Plus zertifizieren zu lassen. Mit dem Wissen von heute, sagt er, würde er eine PV-Anlage mit Batteriespeicherung einbauen, aber ansonsten fühlt er sich rundum bestätigt: „Von vielen werden wir darum beneidet, in einem KfW 55 Haus mit Wärmepumpe, Kühlung, Lüftungsanlage und PV-Anlage zu wohnen in diesen von Unsicherheit geprägten Zeiten.“