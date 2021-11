Auch Playmobil und Co. Raum geben

Alltagskultur hat sie schon immer interessiert. „Wie Menschen wohnen, mit welchen Gegenständen sie sich umgeben, womit sie umgehen, das finde ich spannend“, sagt Steffi Jung. Da wundert es nicht, dass das Puppen- und Spielzeugmuseum eine besondere Anziehungskraft auf die Coesfelderin ausübt. Schließlich sind Spielsachen seit jeher Teil der Alltagskultur, die zudem sehr sinnfällig Geschichte(n) erzählen. Zunächst tauchte Steffi Jung als Besucherin in die Ausstellungen des Puppenmuseums ein, seit zwei Jahren ist sie Mitglied im Trägerverein und engagiert sich aktiv für das Museum, und seit zwei Wochen ist sie als ehrenamtliche Museumsleiterin in Amt und Würden. Hört sich nach Chefin an, aber Steffi Jung macht schnell klar, dass sie sich nicht als solche versteht, sondern als Teil eines Teams, das mit vereinten Kräften das kleine Museum an der Walkenbrückstraße führt und behutsam weiterentwickeln möchte.

In welche Richtung die Reise gehen soll – darüber hat sich das Team bereits Gedanken gemacht. „Wir möchten den Spielwelten jüngerer Generationen Raum geben“, sagt Steffi Jung und denkt an Sonderausstellungen zu Playmobil und Co., zu denen jeder, nicht nur ausgewiesene Sammler, Exponate beisteuern kann. „Einen Arbeitstitel habe ich schon: Lieblingsstücke – Coesfelder und ihr Spielzeug“, verrät Jung, die sich wünscht, dass die Coesfelder das Puppenmuseum noch stärker als ihr Museum wahrnehmen, sich begeistern und zur Mitarbeit gewinnen lassen. Denn klar ist: Der Museumsverein, der aktuell gut aufgestellt ist, braucht Nachwuchs, um auch in Zukunft gut aufgestellt zu sein. Und der findet sich nach Einschätzung von Steffi Jung eher, wenn das Museum mehr Identifikationspunkte für das breite Publikum und speziell für die Jüngeren bietet. Wobei sie auch klar sagt: „Wir machen nicht alles neu und anders, wir entwickeln weiter.“ Sie weiß das Bestehende zu schätzen und will auch gar nicht daran rühren. „Die Dauerausstellung ist von hervorragender Qualität und zieht Besucher aus ganz Deutschland an“, so Jung, die zwar (noch) keine Expertin für historisches Spielzeug ist, aber genug Wissen und Erfahrung mitbringt, um zu erkennen, welchen Schatz der Museumsverein hütet, pflegt und der Öffentlichkeit zugänglich macht.

Die 52-jährige Coesfelderin hat nach einer Ausbildung zur Fotografin Kunstgeschichte und Volkskunde an der Uni Münster studiert. Auch hier beschäftigte sie sich intensiv mit Alltagskultur. Nach dem Abschluss gründete sie ihre Familie und arbeitete 14 Jahre als Gästeführerin auf Haus Rüschhaus. In dieser Zeit entwickelte sich Steffi Jung auch zu einer Fachfrau für Annette von Droste-Hülshoff. Inzwischen ist sie für den Kreis Coesfeld tätig und zuständig für die Burg Vischering. „Meine Aufgaben liegen zwar im administrativen Bereich, aber ich bin immer noch ganz nah dran am Museum“, so Jung. Irgendwann kam der Wunsch auf, sich ehrenamtlich zu engagieren, und so kam Steffi Jung vor zwei Jahren zum Museumsverein. „Ich habe mich angeboten und bin mit offenen Armen empfangen worden.“ Und weiter: „Es sind schöne Nachmittage, die man hier verbringt. Mit tollen Mitstreitern, interessierten Gästen und einem regen Austausch über die Exponate.“ Das führt sie zu einer weiteren großen Aufgabe der nächsten Jahre: Das Wissen um die Ausstellungsstücke, Geschichte und Geschichten, die im Wesentlichen mündlich überliefert sind, zu sammeln und aufzuschreiben, damit es für nachfolgende Generationen nicht verloren geht und der Schatz Puppenmuseum auch in Zukunft erkannt und geschätzt wird.

7 Das Puppen- und Spielzeugmuseum ist mittwochs, samstags und sonntags von 14.30 bis 17.30 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei, eine Spende erwünscht. Kontakt: 02541/3626 (Nachrichten können auch auf dem AB hinterlassen werden).