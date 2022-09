Auch Stauwerk an der Mühle soll weichen

Heiße Diskussionen bei hochsommerlichen Temperaturen: Auf einer Fahrradtour stellt Rolf Hackling vom Abwasserwerk Coesfeld die Pläne für das Projekt „Berkelstadt Coesfeld“ vor. „Wir sind, glaube ich, vollzählig“, sagt der Betriebsleiter zu der kleinen Gruppe von sieben Interessierten, die größtenteils der Grünen-Fraktion des Stadtrats angehören. Die Radtour bei schönstem, aber doch sehr warmem Wetter steuert Orte an der Berkel an, an denen bauliche Veränderungen in den nächsten Jahren geplant sind. Die Tour startet am WBK an der Osterwicker Straße. Hackling fährt langsam vor. Es dauert eine Weile, bis der erste Stopp erreicht ist, denn er liegt leicht außerhalb der Stadt, an der Brücke vom Konrad-Adenauer-Ring, unter der die Berkel herfließt. Hackling erklärt, dass hier zwölf Landwirte von Rückstau betroffen sind. „Elf von zwölf Landwirten haben den baulichen Maßnahmen zugestimmt, einer hat sich quergestellt. Wie es der Zufall so wollte, gab es 2017 ein Hochwasser, nach dem auch der letzte eingesehen hat, dass die Maßnahmen nötig sind. Er hatte uns dann doch darum gebeten, unsere Sache durchzuziehen.“ Den Hochwasserschutz sicherzustellen, sei eines der obersten Ziele neben dem übergeordneten Ziel, den Artenschutz voranzutreiben.

0 Fürstenwiesen: Das nächste Ziel der Tour stellt für Hackling den Hauptteil des Projekts dar – die Fürstenwiesen. Auf der Brücke am Blomenesch macht die Gruppe halt und Hackling holt einen großen Plan aus seiner Mappe, den er zusammen mit Hans-Jürgen Braukmann von den Grünen hochhalten muss, damit die Tourteilnehmer einen guten Blick darauf haben. Hackling lässt es sich nicht nehmen, sich an dieser Stelle ein wenig über einige Projektleiter zu echauffieren, die seiner Ansicht nach stur an ihren Plänen festhalten. „Hier sind besonders schützenswerte Böden und dann waren hier Baustraßen geplant. Fingerspitzengefühl gibt es nicht mehr. So etwas haben wir in 20 Jahren nicht erlebt.“ Zuhörer Dr. Jan-Niclas Gesenhues von den Grünen und Mitglied des Deutschen Bundestages pflichtet dieser Meinung bei und erklärt, dass eine temporäre Beeinträchtigung manchmal nötig sei, um langfristig etwas Positives zu erreichen.

0 Stadtpark: Der nächste Stopp auf der knapp acht Kilometer langen Radtour führt in Richtung Stadtpark. Auf direktem Wege leitet Hackling die Gruppe über einen schmalen Waldweg, der eher schwierig mit dem Rad zu durchqueren ist, da viele Büsche in den Weg ragen. Eine Hälfte der Gruppe fährt außen herum und vermeidet so klugerweise Kratzer durch Äste und Stiche durch Brennnesseln. An der Brücke über die Fegetasche erklärt Hackling, dass Umflut und Fegetasche als „NaturBerkel“ naturnah gestaltet und die Durchgängigkeit der Berkel gewährleistet werden sollen. Ein kleines Stück weiter dann Pause am versunkenen Schiff an der Promenade. Hackling hat zwei Kisten alkoholfreie Getränke organisiert. „Greift ruhig zu. Wir haben genug da.“ Auch in der Pause tauschen sich die Radfahrer rege über die geplanten Maßnahmen aus. Klappt der geplante Beginn im Herbst dieses Jahres, soll das Projekt 2025 fertiggestellt sein. Durch Kostensteigerungen von 10,7 Millionen auf 14,3 Millionen Euro hat sich der geplante Start des Projekts um ein ganzes Jahr verschoben. Baumaßnahmen in diesem Umfang dürfen aus Gründen des Umweltschutzes nur in den Monaten Oktober bis Februar durchgeführt werden. Als Folge muss die Gesamtfinanzierung neu verhandelt werden. Ursprünglich sollte das Land NRW 80 Prozent der Summe beisteuern.

0 Mühle Ahlert: Die Brücke an der Mühle Ahlert ist das letzte Ziel auf der Route. Bis zu diesem Zeitpunkt dauert die Tour bereits knappe zwei Stunden. Norbert Vogelpohl von den Grünen besteht allerdings darauf, sich die geplanten Maßnahmen an der Mühle anzuhören: „Ich fahre da fast jeden Tag vorbei. Deshalb interessiert es mich.“ Diesmal fährt Vogelpohl voraus. Das Tempo ist nun deutlich schneller. Nach nicht einmal zehn Minuten erreicht die Gruppe die Mühle. Ein letztes Mal versammeln sich die Anwesenden um Rolf Hackling. „Die Stautafel soll abgebaut und durch eine Sohlgleite ersetzt werden.“ Heißt: Das Stauwerk wird zurückgebaut, damit die Berkel ebenerdig weiterfließen kann. „Genau für solche Projekte werden vom Bund vier Milliarden Euro zur Verfügung gestellt“, sagt Gesenhues, der gespannt die Tour verfolgt hat.

Es bleibt abzuwarten, ob die Pläne wie vorgesehen durchgeführt werden können oder ob den Verantwortlichen doch wieder Steine in den Weg gelegt werden. Am Fingerspitzengefühl soll es dieses Mal jedenfalls nicht scheitern.