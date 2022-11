Auf Abenteuersuche in Botswana

Es seien die ersten Länder gewesen, für die sie im Vorfeld ihrer Reise kein Gespür hatten: Für die Weltenbummler-Familie Wallenborn ging es im Sommer für zwei Monate nach Botswana, Namibia und Südafrika. Dabei sind alle Familienmitglieder Reiseprofis, sie waren schon in über 30 Ländern. Seit 2020 entsteht aus diesen Reisen eine Kinderbuchreihe rund um das Wohnmobil B-OB Coddiwomple. Das aktuelle Abenteuer: Botswana. „Wir haben vor Ort viel mit den Menschen gesprochen. Wir wollten kein Klischee über das Land verbreiten und den Leuten vor Ort nicht auf die Füße treten“, so die gebürtige Coesfelderin Stephi Wallenborn.

Mit einem Jeep mit Dachzelt war die Weltenbummler-Familie Wallenborn im Sommer zwei Monate in Botswana, Namibia und Südafrika unterwegs. Daraus entstanden ist der fünfte Band ihrer Kinderbuchserie, in dem es auch um das kritische Thema der Wilderei geht.

Als sie mit Ehemann Ben, den Kindern Maya (9), Ella (6) und Finn (3) im Juni gestartet ist, hatten sie schon eine grobe Geschichte im Kopf. Durch die Begegnungen vor Ort nahm sie konkrete Züge an. „Es sollte eine Detektivgeschichte mit Kindern und Tieren werden. Wir hatten im Vorfeld die Botschaft in Berlin angeschrieben und um Kontakte gebeten.“ Diese führten sie ins Tourismusministerium, in die Universität oder auch in die Nationalbibliothek von Botswana. „Dort haben wir eine kleine Ecke mit Kinderbüchern gefunden und sind so mit einer einheimischen Kinderbuchautorin in Kontakt gekommen“, berichtet Stephi Wallenborn.

Wichtig sei ihnen die Frage gewesen, worauf die Einheimischen Wert legen im Buch über ihr Land. Auch über das Leben der Kinder hat sich die Familie informiert. Wie sehen Alltag und Schule aus? Was sind Lieblingsgerichte? „Die Kinder können alle die Grundschule besuchen, lernen lesen und schreiben. Das Bildungssystem ist kostenlos, sogar die Universität. Aber viele schaffen es nicht dorthin, weil sie die Familie später durch Arbeit finanziell unterstützen müssen.“

Generell sei Botswana ein Land, in dem sie sich sicher gefühlt haben. „Ich hatte im Vorfeld schon Angst vor Kriminalität und den wilden Tieren. Gerade vor Schlangen oder Spinnen. In Südafrika mussten wir unser Auto abschließen und haben das Handy nicht offen gezeigt.“ Ganz anders in Botswana. „Da war das alles nicht nötig“, so Stephi Wallenborn. Begegnungen mit wilden Tieren hatten sie auch viele – aber ausschließlich positive. „Dort sind die Campingplätze in den Nationalparks nicht abgezäunt. Da kann es schon mal vorkommen, dass ein Elefant neben dem Wagen steht.“

Sechs Wochen waren sie in Botswana, anschließend in Namibia. Dort dann ein großer Schreckmoment. „Wir hatten eine schweren Autounfall, beim Überholen ist der Wagen umgekippt und auf der Seite ein paar Meter weiter gerutscht. Uns ist nichts passiert, der Wagen hatte einen Totalschaden.“ Sofort habe sie eine einheimische Familie für ein paar Tage bei sich aufgenommen. Bis die Angelegenheit mit Polizei und Versicherung geklärt war und sie weiterfahren konnten. „So schlimm dieser Unfall auch war, am Ende hatte er noch etwas Gutes. Wir sind immer noch in Kontakt mit der Familie.“ In Namibia konnten sie noch ausreichend Stoff für ein weiteres Buch sammeln, Südafrika kam zu kurz. „Da müssen wir also nochmal hin“, sagt Stephi Wallenborn zwinkernd.

Drei Monate nach Ende ihrer Reise steht also nun Band 5: „Die Suche nach den großen Fünf – Ein Abenteuer in Botswana“ in den Buchregalen. Rekordzeit, weil unterwegs bereits geschrieben.

Das nächste Buch ist schon in Vorbereitung: die USA. „Da haben mein Mann und ich ein Highschool-Jahr verbracht und waren schon oft dort, das können wir aus unseren Erinnerungen schreiben.“ Die nächste Reise führt die Familie im Sommer mit dem Wohnmobil B-OB nach England, Wales und Schottland. „Unsere älteste Tochter hat ein Faible für Harry Potter. Es wird also auf jeden Fall um Zauberei gehen.“

Das aktuelle Botswana-Abenteuer ist ab sofort bei Bücher Heuermann, in der Spielekiste und in der Geschenke Manufaktur SeelenAllerlei zu finden.