Auf einen Kaffee mit der Nachbarschaft

Heute wird der neue Platz für Toleranz in Coesfeld eingeweiht. Dazu laden die Quartiersmanagerin und die youngcaritas bei einem kostenlosen Kaffee am Café-Mobil am Caritas-Haus Coesfeld ein.

Dort steht seit kurzer Zeit eine neue Bank – ein sogenannter Platz für Toleranz. Bereits in den Wochen für Toleranz im Frühjahr 2022 stand eine Bank (erstellt von der youngcaritas mit den Schülern des Pius-Gymnasiums in der Coesfelder Innenstadt. Die neue Bank am Caritas-Haus wurde erbaut von der FSJlerin sowie den Gästen der Tagesstätte an der Osterwicker Straße und steht nun vor der Tauschkiste, teilt die Caritas mit.

Der Platz für Toleranz ist eine Idee der youngcaritas und soll einen Ort der Toleranz durch eine selbst gebaute Bank schaffen. Bereits über 60 Bänke wurden deutschlandweit und in den Nachbarländern erbaut. Alle Bänke stehen an öffentlichen Orten und laden zum gemeinsamen Gespräch ein. Die Bänke haben Symbolcharakter und stehen für Toleranz, Gemeinschaft und Vielfalt.

Am heutigen Mittwoch laden die Quartiersmanagerin Annika Peters sowie die Projektleitung der youngcaritas, Jessica Peters, alle Coesfelder Bürger ab 14 Uhr zu einem kostenlosen Kaffee am Café-Mobil ein. „Wir freuen uns über jeden, der bei einem Kaffee mit uns ins Gespräch kommen möchte. Die Bank symbolisiert die Werte der Arbeit unseres Verbandes und wir freuen uns sehr, dass wir nun auch ein Teil dieser großen Aktion sind“, so die beiden Initiatorinnen der Idee. Weitere Informationen zur Aktion gibt es auch im Internet oder in den sozialen Medien unter #platzfürtoleranz.

Eingeladen sind zudem junge Menschen, die sich für die Arbeit der youngcaritas oder den Freiwilligendienst (FSJ) beim Caritasverband Coesfeld interessierten. Die Ansprechpartnerin Jessica Peters (Tel. 02541/72051038 oder freiwilligendienst@caritas-coesfeld.de) freut sich über junge Menschen, die sich sozial engagieren möchten und steht für Rückfragen zur Verfügung.