Auf Museums-Rallye bis zum Experten-Stempel

An der Vitrine mit einer Violine und einem Notenblatt aus der Zeit von Hugo Oppenheimer, einem jüdischen Kaufmann, drückt Sabrina Sommerfeld einen Knopf. Eine Melodie, komponiert von Felix Mendelssohn-Bartholdy, ertönt. „Diese Aufgabe können wahrscheinlich die Kinder sogar besser, weil man dafür richtig gute Augen braucht“, sagt die Museumspädagogin. Denn es gilt, im neuen interaktiven Museumsführer die fehlenden Noten zu ergänzen. „Durch ,Das Tor’ mit Coelette“ heißt das neue Heft. Dabei begleitet das sympathische Museumsmaskottchen Jung und Alt auf einer Museums-Rallye, auf der zehn Aufgaben zu lösen sind. Bürgermeisterin Eliza Diekmann, Fachbereichsleiterin Dr. Mechtilde Boland-Theißen und Sparkassen-Filialdirektor Christian Overhage machen einen kleinen Testlauf.

Wer alle Aufgaben in „Durch ,Das Tor’ mit Coelette“ gelöst hat, bekommt von Museumspädagogin Sabrina Sommerfeld (r.) einen Experten-Stempel ins Heft gedrückt – so wie hier (v.l.) Bürgermeisterin Eliza Diekmann, Dr. Mechtilde Boland-Theißen (Leiterin des Fachbereichs Kultur und Weiterbildung) sowie Sparkassen-Filialdirektor Christian Overhage.

Für eine der nächsten Aufgaben geht es noch ein Stockwerk höher. Dort am Modell der Stadt Coesfeld aus dem Jahr 1973 heißt die Aufgabe: Finde unter den vielen weißen Modellen das Walkenbrückentor. „Das bietet eine Möglichkeit, einen persönlichen Bezug zu Coesfeld herzustellen“, sagt Sommerfeld. So können Kinder hier auch selbst entscheiden, wie kreativ sie werden – ob sie die weißen Häuser noch verzieren zum Beispiel, oder sich auf die Suche nach dem eigenen Haus begeben, falls dieses vor rund 50 Jahren schon existierte.

Weiter geht es im nächsten Raum mit einem Kreuzworträtsel zu den Themen 30-jähriger Krieg, Hexenverfolgung und den Täufern. „Das erste schriftliche Bekenntnis eines Täufers im Münsterland – das war ein Coesfelder“, informiert Sabrina Sommerfeld.

Eliza Diekmann ist begeistert von dem neuen Begleitheft, das Sabrina Sommerfeld zusammen mit Museumsleiterin Dr. Kristina Sievers-Fleer konzipiert und mithilfe der Grafikerin Franziska Feldmann umgesetzt hat. „Es stellt das Museum zum Anfassen dar, bietet viele Fakten und erzählt die Geschichten dahinter“, erklärt Diekmann. „Und toll, dass viele Elemente herausgearbeitet wurden, die unsere Stadt besonders machen.“

„Super, dass wir durch die Spende der Sparkasse Menschen mit jedem Geldbeutel ermöglichen können, an unseren Kultureinrichtungen teilzunehmen“, lobt Mechtilde Boland-Theißen. Auch bei Christian Overhage kommt das neue Begleitheft gut an, weil es „Familien abholt und für Kultur begeistert“, sagt der Filialdirektor. „Und es ist gut, wenn man seine Vergangenheit kennt, um in die Zukunft zu wachsen.“

Nun hoffen alle Beteiligten auf viele weitere Besucher, die mit Coelette durchs Museum streifen und sich am Ende durch den Stempel zum Museumsexperten ernennen lassen.