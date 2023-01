Auf musikalische Zeitreise gehen

„Die Udo Jürgens Story“ am kommenden Sonntag in der Bürgerhalle

coesfeld

Von Januar bis Mai 2023 geht die Tribute-Show „Die Udo Jürgens Story – Sein Leben, seine Liebe, seine Musik“ auf große Tournee durch über 120 Städte in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Am Sonntag (8. 1.) um 18 Uhr machen die mehrfach ausgezeichnete Film- und Theaterschauspielerin Gabriela Benesch und Alex Parker, der aktuell bekannteste und wahrscheinlich beste Udo-Jürgens-Interpret, Station in der Bürgerhalle in Coesfeld. Sie führen ihre Gäste auf eine musikalische Zeitreise. Von Evergreens wie „Merci Cherie“ über „Ein ehrenwertes Haus“, „Ich war noch niemals in New York“, „Griechischer Wein“, „Liebe ohne Leiden“, „Aber bitte mit Sahne“, „Mit 66 Jahren“ bis hin zu „5 Minuten vor 12“ und „Mein Ziel“ ist alles dabei.