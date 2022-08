Auf „Platzhalter“ zu Mittag Platz nehmen

Die drei „Platzhalter“, die in den kommenden Wochen an immer anderen Stellen im Stadtgebiet aufmerksam machen wollen auf das Projekt „Mobilität mitgestalten: Coesfeld geht weiter“, sind jetzt erstmals umgezogen: Sie finden sich bis zum 12. August an der Bernhard-von-Galen-Straße beim Unverpackt-Laden, am Fahrradständer hinterm Bahnhof unweit des Jugendhauses am Bahnweg und – wie berichtete – an der Wetmarstraße.

Der „Platzhalter“ an der Bernhard-von-Galen-Straße bietet zusätzliche Sitzplätze an, wie Yasmin Yumuk vom Unverpackt-Laden zeigt. In der kommenden Woche ziehen die „Platzhalter“ weiter.

Holger Ludorf, der die Aktionen rund ums Mobilitätskonzept begleitet, freut sich, dass die Nachbarschaft an der Wetmarstraße die Patenschaft nutzt, um deutlich machen, „wie die Straße von einem ,Weniger’ an Park- und Durchgangsverkehr profitieren kann.“ Und das sei ja auch das Ziel der „Platzhalter“, die an ihren bisherigen Standorten in den vergangenen beiden Wochen jedoch meist leer und verwaist geblieben sind: „Das muss sich vielleicht erst noch herumsprechen, was bei dem sommerlichen Wetter jetzt in der Ferienzeit vielleicht nicht ganz so leicht war“, räumt Holger Ludorf in einer Pressemitteilung der Stadt Coesfeld ein.

Auch für den „Platzhalter“ an der Bernhard-von-Galen-Straße gibt es eine Patenschaft: Der Unverpackt-Laden nutzt den Picknickplatz als Erweiterung seines Sitzangebotes für seinen Mittagstisch und Kaffee und Kuchen.

Wer möchte, kann sich auch jetzt noch bei Holger Ludorf melden, mit einer Idee, wie die „Platzhalter“ in den nächsten Wochen genutzt werden können: Kleine Konzerte oder Vorleseaktionen, Gruppentreffen oder Stammtische, vieles ist denkbar.

Auch auf Verbesserungsmöglichkeiten im Verkehrsgeschehen kann mit den Platzhaltern hingewiesen werden: „Alle Coesfelderinnen und Coesfelder können eine Patenschaft auf Zeit übernehmen, wenn sie einen der „Platzhalter in ihrer Straße, ihrem Quartier oder einem anderen Ort bespielen und mit Leben füllen möchten“, sagt Holger Ludorf abschließend im Pressetext.