Auf Solarpaneelen radeln

Coesfeld

Der Weg ist das (Klima-)Ziel. In Coesfelds Partnerstadt De Bilt ist ein neues Projekt zur Erzeugung regenerativer Energie an den Start gegangen: SolaRoad. Im Ortsteil Maartensdijk kommt der Strom für rund 30 Haushalte seit dem vergangenen Sommer von einem Radweg, in den spezielle befahrbare Solarpaneelen eingelassen sind. „Eine Fläche von 1200 Quadratmeter liefert dort rund 163 000 Kilowattstunden Strom pro Jahr“, weiß Nicole Dicke, Fraktionsvorsitzende von Pro Coesfeld. Die Wählergemeinschaft regt an, zu prüfen, ob auch in Coesfeld bei neuen und zu sanierenden Radwegen oder Wohnstraßen diese neue Technik zum Einsatz kommen könnte. „Vorteil der Ausstattung von Wegen und Flächen mit Solar Panels ist, dass wir Flächen für Photovoltaik nutzen, die ohnehin schon versiegelt sind“, erklärt Dicke.

Von Detlef Scherle