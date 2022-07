Auf Tauchfahrt mit U-Boot im Schlosspark

Aktionstag kommt sehr gut an

Coesfeld

Beim Aktionstag Sport im Park ging es am Samstag mit dem ICAROS Trainingsgerät in die Unterwasserwelt. Marie-Louise Gausling (Kreissportbund) erklärte, dass damit eine U-Boot-Fahrt im Meer simuliert wird. Mit Hilfe einer VR-Brille versuchten die Teilnehmer durch angezeichnete Ringe zu fahren. Balance, Körperbeherrschung und Gleichgewichtssinn wurden gleichermaßen beansprucht. Sina (11 Jahre) fand es richtig cool. „Nur wenn man noch nicht so groß ist und zu leicht, ist es etwas schwer“, meinte er.

Von Marlies Prost