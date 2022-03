Aufblühen nach dem Corona-Winter

Die Sonne lacht, die ersten Frühlingsblumen blühen: Eine gute Gelegenheit, um nach der Corona-Pause wieder das traditionelle Frühlingsfest in der Coesfelder Innenstadt zu feiern. Die Planungen in den Büros des Stadtmarketing Vereins laufen natürlich schon längst. „Unser gesamtes Team freut sich riesig darauf, endlich wieder eine Veranstaltung durchführen zu können“, sagt Stefanie Borgert, Geschäftsführerin des Stadtmarketing Vereins.

In den Schaufenstern locken schon die ersten Plakate zum Frühlingsfest, das am 3. April in der Coesfelder Innenstadt gefeiert wird – Coesfeld blüht auf.

„Auch die Freude der Ausstellenden sowie der Künstlerinnen und Künstler war in der Vorbereitung zu spüren.“ Für die Besucher in der Innenstadt wollen die Veranstalter in vielfältiges und buntes Programm für alle Generationen bieten. Lokale und regionale Aussteller präsentieren auf dem Frühlingsmarkt am Sonntag (3. 4.) von 11 bis 18 Uhr an rund 40 Ständen ihre Produkte und Dienstleistungen zum Thema „Frühling“. Darunter gibt es Pflanzen und Blumenzwiebeln, Haus- und Gartenbedarf, Dekorationselemente, Renovierungstipps, Schmuck, Kunst sowie Sport- und Freizeitinformationen.

Kinder sind eingeladen, gemeinsam Coesfeld „aufblühen“ zu lassen. Kinderschminken, ein Ballonkünstler, eine Stelzenläuferin, ein Karussell und weitere Aktionen sorgen für die Nachwuchs-Bespaßung. Dazu gibt es auch Musik und ein gastronomisches Angebot.

Auch die Einzelhändler präsentieren ihre neuen Frühjahrskollektionen und locken mit „Frühlingsfest-Angeboten“. Geöffnet sind die Geschäfte in der Innenstadt an diesem verkaufsoffenen Sonntag von 13 bis 18 Uhr. Zu beachten sind am Tag des Frühlingsfests die dann gültigen Regelungen der Corona-Schutzverordnung.