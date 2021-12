COESFELD

Die Stadt Coesfeld erhält für 2021 und 2022 insgesamt gut 40 000 Euro an Fördermitteln aus dem Landesprogramm „Aufholen nach Corona“, die sie an anerkannte Träger der freien Jugendhilfe weitergeben kann. Mit diesem Geld sollen zusätzliche Angebote für Kinder und Jugendliche konzipiert und umgesetzt werden. Sabine Wessels, Teamleiterin in der städtischen Jugendförderung, sagt: „Zahlreiche Studien haben es gezeigt: Unter den pandemiebedingten Einschränkungen haben Kinder und Jugendliche besonders gelitten. Daher haben der Bund und die Länder das Förderprogramm „Aufholen nach Corona“ aufgelegt. Die Fördersäule III des Programms will neue und zusätzliche Angebote für Kinder und Jugendliche ermöglichen, um Gemeinschaft und soziales Miteinander wieder erlebbar zu machen.“