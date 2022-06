Aufschlag zur Pfingstwoche gelungen

Coesfeld

So ganz die Premiere ist es dann doch nicht. „Ich hatte ja schon meine Generalprobe auf dem Feierabendmarkt“, grinst Bürgermeisterin Eliza Diekmann kurz vor dem Fassanstich zur offiziellen Eröffnung der Pfingstwoche am Mittwochnachmittag. Das zahlt sich nun aus. Denn im Festzelt braucht die Rathauschefin tatsächlich nur einen Schlag vorne und einen oben, um das Zapfbesteck in das Fass zu schlagen – und das Jubiläumsbier, das das Brauhaus Stephanus zum 825. Geburtstag der Stadt Coesfeld gebraut hat, fließt in Strömen. Applaus von den rund 80 Senioren, die sich bereits eine Stunde vorher im Zelt zusammengefunden haben.

Von Florian Schütte