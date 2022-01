Aus dem Bürosessel in die weite Welt

Sie hat Menschen in die ganze Welt geschickt, hatte für ihre Kunden immer ein offenes Ohr und war 25 Jahre lang das Gesicht des Reisebüros ABC Touristik an der Süringstraße. „Vor allem die Wertschätzung, die mir entgegengebracht wurde und die privaten Gespräche, die ich manchmal mit Kunden geführt habe, werde ich vermissen“, sagt Eva Jayatilaka. Nach einem Vierteljahrhundert, in dem sie mit dem Reisebüro selbstständig war, soll nun Schluss sein – ihres Alters wegen. Zu Jahresbeginn hat die 66-Jährige ABC Touristik deshalb an die Reiseagentur Meimberg verkauft. Das Unternehmen betreibt auch ein Büro in Coesfeld, aus dem die Mitarbeiter bereits in die Räumlichkeiten von ABC Touristik umgezogen sind. „Der alte Standort wird somit aufgegeben“, informiert Thomas Schemmer, Geschäftsführer der Reiseagentur. Neuer Büroleiter ist Daniel Jayatilaka – der Sohn der jetzt ehemaligen Reisebüro-Inhaberin.

Als Lehrerin war Eva Jayatilaka in ihren jungen Jahren tätig, ehe sie durch einen Zufall in die Touristik-Branche gerutscht ist. „Ich bin viel gereist, habe auch auf Kreuzfahrtschiffen gearbeitet“, blickt sie zurück. Ganz klassisch hat sie sich dann zur Reiseverkehrskauffrau ausbilden lassen, „dann bin ich irgendwann in meine Wahlheimat Coesfeld gekommen“, sagt sie. Gebürtig stammt sie aus Gelsenkirchen, ihre Großeltern sind aber Coesfelder. Im Münsterland angekommen stieg sie zunächst als Büroleiterin bei ABC Touristik ein. „So hat es sich nach einiger Zeit ergeben, dass ich das gesamte Büro als Inhaberin übernommen habe“, gibt Eva Jayatilaka einen kleinen Abriss ihres Werdegangs.

Jetzt, mit 66 Jahren, sei aber die Zeit gekommen, „in der Jüngere ans Werk müssen“, sagt sie lachend. Passend, dass ihr Sohn Daniel in die gleiche Kerbe wie seine Mutter schlug und bereits seit einigen Jahren bei Meimberg beschäftigt ist. Von einer „Bündelung der Kompetenzen“ spricht Thomas Schemmer, der in diesem Zuge die Kunden der Reiseagentur über den Umzug informiert. Viele Überschneidungen im Angebot und Kundenklientel habe Meimberg und ABC Touristik ohnehin gehabt, weshalb die Übergabe ohne Probleme verlaufen sei. „Wir glauben an die Reisebüros, und besonders in Zeiten wie diesen sind unsere Kunden froh, dass sie Ansprechpartner für ihre Reisen haben“, zeigt sich der Geschäftsführer optimistisch.

Ganz von der Bildfläche verschwinden wird Eva Jayatilaka auch nach der erfolgten Übergabe übrigens nicht: „Bis Juni bin ich zeitweise noch im Büro und unterstütze. Ansonsten bin ich aber tiefenentspannt“, sagt sie zufrieden. Mit der neu gewonnenen Freizeit möchte sie – und wie könnte es anders sein – besonders eines machen: „Reisen“, lächelt Eva Jayatilaka.