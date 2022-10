Aus der Krippe ab auf die Rennstrecke

Bambinis gehen endlich wieder beim Citylauf der DJK Coesfeld an den Start

Coesfeld

Tosender Applaus, Pfiffe und eine La-Ola-Welle warten auf den kleinen Lars Ole, der mit gerade mal einem Jahr beim Coesfelder Citylauf bei den Bambinis ins Rennen geht. Der Kleine ist gerade erst aus der Krippe raus und läuft jetzt mit seiner stolzen Mama an der Hand ins Ziel. Kurz vorher haben auch seine Cousins Justus und Leon Hand in Hand das Ziel durchquert und sind in die Arme der Mütter Melanie Dalitz und Tanja Nienhaus gelaufen. „Für Leon war das super aufregend und spannend“, erzählt Melanie Dalitz.

Von Franziska Ix