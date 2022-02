Aus der Rente zurück zur Schule

Coesfeld

Einfach den wohlverdienten Ruhestand genießen – das ist bei Relindis Blätgen nicht der Fall. Mit 63 ist sie in Rente gegangen. Das ist jetzt sieben Jahre her. Und seit knapp vier Jahren ist sie wieder an der Martin-Luther-Schule im Einsatz. An zahlreichen Schulen ist der Mangel an Personal ein Problem. Deswegen werden pensionierte Lehrer wie Relindis Blätgen angefragt.

Von Franziska Ix