Aus drei Pfarreien wird ein „pastoraler Raum“

Johannes Hammans wird als leitender Pfarrer in Anna Katharina zurücktreten, um den Weg für den neuen pastoralen Raum Coesfeld freizumachen. Damit werden die drei Coesfelder Pfarreien, St. Lamberti, Anna Katharina und St. Johannes der Täufer in Lette, bistumsweit als erste den Prozess zur Entwicklung pastoraler Strukturen umsetzen, wie die Bischöfliche Pressestelle mitteilt.

„Es wird für die drei Pfarreien einen leitenden Pfarrer geben. Dabei handelt es sich nicht um eine Fusion, denn jede Gemeinde bleibt eigenständig. Die Gremien wie Kirchenvorstand und Pfarreirat bleiben bestehen“, macht der 65-Jährige deutlich und fügt hinzu: „Wie dieser neue Raum gestaltet wird, was gemeinsam und was jede Gemeinde vor Ort organisiert, ist völlig offen.“ Eine Zusammenarbeit könne in der Firmvorbereitung sinnvoll sein, um größere Aktionen zu planen. „Jugendliche orientieren sich im Gegensatz zu den Erstkommunionkindern in der ganzen Stadt“, erklärt er.

Johannes Arntz wird Coesfeld Mitte September verlassen und nach Oldenburg wechseln. „Diese Stelle wird jetzt unter den neuen Bedingungen ausgeschrieben. Ich rechne damit, dass wir Anfang des kommenden Jahres den neuen Pfarrer begrüßen können“, sagt Hammans, der Dechant bleibt.

Die Entscheidung sei nicht von heute auf morgen gefallen. „Wir haben im Seelsorgeteam lange gerungen. Das Herz sagt ‚nein’, der Kopf sagt ‚ja’. Es ist eine gemeinsame Entscheidung“, berichtet er von den Gesprächen mit den Mitarbeitenden. Insgesamt ist er überzeugt, dass sich in der Struktur der Pfarrgemeinden etwas ändern muss. „Wir müssen Abschied nehmen von einem Modell, in dem ein Seelsorgeteam und eine Gemeinde eins sind. Und auch davon, dass ein Priester nur für eine Gemeinde zuständig ist“, sagt Hammans, der als Pastor in den drei Gemeinden des pastoralen Raums mitarbeiten wird. „Wir werden starten und gemeinsam nach Lösungen suchen. Das ist eine Entscheidung mit Zukunft“, betont er.