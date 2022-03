Aus Ohnmacht wird grenzenlose Hilfe

Heute Vormittag wird der Fahrer des Transporters noch hinter dem Steuer sitzen. Ist der Ukrainer in seinem Heimatland angekommen und hat Kleidung, Medikamente, Schlafsäcke und mehr abgeladen, wird er Lenkrad gegen Waffe tauschen. Auch er wird in den Krieg ziehen und sein Land verteidigen, berichtet Norbert Lütkenhaus von der Flüchtlingsinitiative. Bis unters Dach beladen mit Spenden war der 24-Tonner, der gestern in der Früh vor der ehemaligen Martin-Luther-Schule parkte und in den Mittagsstunden gen Kriegsgebiet aufgebrochen ist. „Die Solidarität mit den betroffenen Ukrainern ist unglaublich toll und einfach beeindruckend“, resümiert Lütkenhaus.

Mit Spenden beladener Lastwagen auf dem Weg von Coesfeld in die Ukraine

Ein großer Lkw parkte gestern am Köbbinghof. Dutzende Helfer unterstützten die Flüchtlingsinitiative beim Packen des Transporters, der sich dann – mit ukrainischem Kennzeichen ausgestattet – auf den Weg ins Kriegsgebiet machte.

Eine ukrainische Familie, die in Coesfeld wohnt, brachte den Stein ins Rollen (wir berichteten). Die Nachricht, dass die Familie gemeinsam mit der Flüchtlingsinitiative Spenden sammelt, verbreitete sich wie ein Lauffeuer. Nicht nur Coesfelder, auch Menschen aus der Umgebung kamen, um säckeweise Kleidung und mehr abzugeben, das jetzt in der Ukraine benötigt wird.

Bereits um 7.30 Uhr standen gestern Freiwillige vor der Tür, die mithelfen wollten, den Laster zu packen. Einige haben sich in diesen Tagen Urlaub von der Arbeit genommen und auch eine Schulklasse des Gymnasiums Nepomucenum kam, um anzupacken. Gemeinsam haben die Helfer eine lange Schlange gebildet und die Spenden verladen. „Leute kamen und haben ihre Hilfe angeboten oder Kaffee vorbei gebracht“, berichtet Lütkenhaus dankend von dem gestrigen Vormittag.

Besonders junge Familien seien es, die Anteilnahme zeigen. „Eine Familie kam zum Beispiel zu uns und fragte, was wir noch benötigen würden. Ich habe geantwortet, dass Trinkflaschen rar sind.“ Die Familie machte sich auf den Weg in die Innenstadt und stand kurze Zeit später mit zahlreichen Flaschen unter dem Arm vor den Ehrenamtlichen. „Das ist einfach toll. Am Anfang war da die Ohnmacht. Mit Spenden haben die Menschen etwas gefunden, um unterstützen zu können“, erklärt sich Lütkenhaus die große Solidarität. Auch Einzelhändler aus Coesfeld zeigten Anteilnahme und spendeten Verbandskästen, Textilien und mehr. Nicht nur Waren, auch Geldspenden würden laufend eingehen. Und noch etwas Positives gewinnt Lütkenhaus der Aktion ab: „Wir tragen die ukrainischen Familien, die teilweise große Schicksalsschläge erleiden, damit gemeinsam durch diese Zeit. Und sie lernen sich untereinander kennen.“

Unter anderem beteiligt sich auch das Team von Rock am Turm an der Aktion und spendete 600 Euro von ihren Reserven, damit die Laurentius-Apotheke Medikamente packen kann. Gelder für diesen Zweck werden noch bis Freitag im Pfarrheim Anna Katharina angenommen. Die Sammelaktion der Flüchtlingsinitiative dagegen ist vorerst beendet, „wir werden aber vermutlich eine neue ins Leben rufen“, nimmt Lütkenhaus an.

Bevor der ukrainische Fahrer des Transporters in Coesfeld eintraf, brachte er Waren aus seinem Heimatland nach Amsterdam, „er wollte keine Leerfahrt zurück in die Ukraine machen“, ergänzt Norbert Lütkenhaus. Die Caritas stellte „auf kurzen Wegen“ entsprechende Dokumente aus, mit denen die Spenden über die Grenzen gebracht werden können. Problemlos und schnell. Damit die Ukrainer schon bald eine Person mehr in ihren Reihen zählen können, die mithilft, ihr Land zu verteidigen.