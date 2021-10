Awo stattet Kita „Auf der Hengte“ mit Luftfilter-Geräten aus

Coesfeld

Der Herbst ist da – und mit ihm auch die Sorgen über die Ansteckungsgefahr in geschlossenen Räumen. Auch wenn derzeit eher Erkältungen auf dem Vormarsch in den Kindertageseinrichtungen sind, bleibt die Gefahr an COVID-19 zu erkranken hoch. Mit beginnendem Herbst halten sich die Kinder nun auch wieder für längere Zeit in den Gruppenräumen auf, sodass das Risiko einer COVID-19-Erkrankung wieder steigt. Deshalb hat die Arbeiterwohlfahrt ihre Kita „Auf der Hengte“ in Coesfeld jetzt mit mobilen Luftfilter-Geräten ausgestattet. Damit soll das Risiko der Ansteckung an COVID-19 auf ein Minimum verringert werden. In jedem Gruppenraum, insgesamt sind das vier, sorgt nun ein Gerät für einen sauberen Luftaustausch.