B 525: Zwei Verletzte bei Unfall

Coesfeld

Zwei junge Männer sind gestern um 16.50 Uhr bei einem Unfall auf der B 525 verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, befuhr ein 30-jähriger Dülmener mit seinem Auto die B525 aus Coesfeld kommend in Richtung Goxel. Vor der Ampel zur Rekener Str. hatte sich verkehrsbedingt ein Rückstau gebildet. Dies übersah der Dülmener und fuhr auf den BMW eines 21-jährigen Coesfelders auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieser wiederum auf ein vor ihm stehendes Auto geschoben. Sowohl der Coesfelder als auch der Dülmener wurden an der Unfallstelle von Rettungskräften erstversorgt und anschließend in Krankenhäuser eingeliefert. Ausgelaufene Betriebsstoffe wurden von der Feuerwehr abgestreut. Der Kreuzungsbereich blieb für die Dauer der Unfallaufnahme bis 18.50 Uhr teilweise gesperrt.