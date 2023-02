Bahn stellt Weichen für Umlaufsperre

Die Hängepartie hat nun ein Ende. Endlich! – dürfte es vielen Anwohnern, Radfahrern und Spaziergängern im nordwestlichen Stadtgebiet entfahren. Ab Sommer soll am Wiedauer Weg die lange geforderte Umlaufsperre für den Fuß- und Radverkehr über die Bahnlinie Coesfeld-Enschede kommen. Das bestätigen nun übereinstimmend die Deutsche Bahn und das Eisenbahn-Bundesamt als zuständige Genehmigungsbehörde auf AZ-Nachfrage.

Ab Sommer soll es für Fußgänger und Radfahrer einen weiteren Übergang am Wiedauer Weg geben

Im Sommer soll die Hängepartie um den Bahnübergang am Wiedauer Weg ein Ende haben. Etwa 50 Meter entfernt vom jetzigen Bahnübergang soll ein weiterer Übergang für Fußgänger und Fahrradfahrer mithilfe einer Umlaufsperre entstehen.

Einigen Bürgern ist es schon aufgefallen, dass die Bahn in den vergangenen Tagen entlang der Strecke Kabel verlegen ließ. „Das sind Glasfaserkabel“, erklärt ein Bahnmitarbeiter vor Ort, der vermutet, dass die Kabel auch für den neuen Übergang benötigt werden. Ob es sich tatsächlich schon um vorbereitende Maßnahmen handelt, lässt die Deutsche Bahn am Mittwoch auf Nachfrage noch offen. Sie teilt aber mit, dass die Umlaufsperre circa 50 Meter neben dem bestehenden Übergang errichtet werden soll.

Die alte Anlage mit ihrer Anrufschranke, die teilweise bis zu 25 Minuten schließt, bleibt ausschließlich für den landwirtschaftlichen Verkehr erhalten. Hintergrund: Damit der betroffene Landwirt, der seine Felder zu beiden Seiten der Bahnlinie bewirtschaftet, die Gleise überqueren kann, muss er die Schranke weiterhin öffnen können. Das Ganze Vorhaben erforderte seitens der DB Netz AG einen Antrag beim Eisenbahn-Bundesamt. Wie ein Bahnsprecher erklärt, wurde im Frühjahr 2021 ein Büro mit dem notwendigen Planverfahren betraut. Die Pläne wurden dann am 24. Juni 2021 beim Eisenbahn-Bundesamt eingereicht und von diesem im Mai 2022 genehmigt. Das bestätigt auch das Eisenbahn-Bundesamt auf Nachfrage unserer Zeitung. Momentan ist laut Deutscher Bahn eine Finanzierungsvereinbarung in Vorbereitung. Wie aus den Unterlagen zum Plangenehmigungsverfahren hervorgeht, die der Redaktion vorliegen, haben sowohl Kreis, Stadt und Stadtwerke Coesfeld als auch die Bezirksregierung Münster keine Bedenken hinsichtlich der Planungen. „Derzeit gehen wir von einer Umsetzung der Baumaßnahme in diesem Sommer aus“, erklärt der Bahnsprecher.