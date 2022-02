  Bahnhofs-Neubau               in den letzten                       Zügen

Jochen Wullers kommt in der Schlussphase noch mal richtig unter Druck. Vor dem Eingang der neuen Bahnhofshalle stehen Paletten mit gerade eingetroffenen Fliesen. „Die sollten eigentlich schon vor zwei Wochen da sein“, erzählt der Bauleiter von der Firma H+T-Konzeptbau aus Vreden. Die Kolonne, die sie verlegen soll, stand bereit – und ist dann gleich weiter zur nächsten Baustelle. Jetzt könnten die Fliesen verarbeitet werden, aber fleißige Hände fehlen – Corona-Ausbruch unter den Mitarbeitern. Alle in Quarantäne. Dass das Ende immer die Last trägt, weiß der erfahrene Diplom-Ingenieur natürlich. Aber das Management dieses Projektes – unter Corona-Bedingungen und mit zahlreichen Lieferengpässen – ist besonders anspruchsvoll. Nicht ohne Stolz führt er daher gemeinsam mit Architekt Johannes Evers über die Baustelle, auf der gefühlt überall noch fleißig gewerkelt wird. „Wir sind bislang gut im Zeitplan“, erklärt Wullers. „Groß was passieren darf allerdings auch nicht mehr“, grinst er und sieht dabei ein bisschen so aus wie der neue Kanzler.

Den Zeitplan diktieren vor allem zwei große Anker-Mieter: Die Augenärzte Gerl und Kollegen, die dort demnächst ambulant operieren wollen, vergeben an die Patienten schon Termine ab dem 4. April. Und das Ostergeschäft mitnehmen möchte die Bäckerei Geiping, die unten angrenzend an die neue Bahnhofshalle ihr Café inklusive Außenterrasse eröffnet. Das bedeutet, dass auch der Vorplatz bis Anfang April soweit fertig sein muss, dass die Kunden trockenen Fußes zum Eingang kommen. Auf der rechten Seite hinter der „Rendezvous Restobar“ hat die Ingenieurgesellschaft nts mit der Umgestaltung begonnen. Ein Mitarbeiter rattert mit der Rüttelplatte über den Schotter. Pflanz- und Pflasterflächen sind an Metallkanten schon erkennbar. „Die Bepflanzung wird wohl erst im Herbst erfolgen“, berichtet Wullers beim Gang über den matschigen Platz. Der Pyramiden-Brunnen, der ihn einst prägte, ist bereits abgeräumt. Wegen des hohen Betonanteils sei dafür „schweres Gerät“ vonnöten gewesen. „Nächste Woche wird der Kran abgebaut“, fügt er hinzu. Für den Gebäuderiegel auf der linken Seite (2. Bauabschnitt) wird er nicht mehr gebraucht – der ist im Rohbau auch schon fast fertig.

Wullers öffnet die Glastür. Und der Aha-Effekt ist sofort da. „Das ist die Eingangshalle“, erklärt Architekt Evers und erinnert in dem durch Glaselemente lichtdurchfluteten Raum daran, wie richtig es war, dass er zwei Etagen hoch ist. Erst dadurch wirkt alles offen und luftig. Ganz wichtig für diesen hoch frequentierten Durchgangsbereich. Man kann einmal hindurch gucken vom Vorplatz zu den Gleisen. Oben an den Wänden sollen historische Bilder an den alten Bahnhof erinnern, insbesondere ans Türmchen.

Links geht‘s ins Café, wo der Trockenbau schon fertig ist. „Den Rest machen sie mit einem eigenen Team“, ist Wullers froh, ein Stück Verantwortung abgeben zu können. Gleich rechts auf der Seite ebenfalls hinter Glas: das neue Reisecenter der Deutschen Bahn. Kleine Anekdote: In der Frankfurter DB-Chefetage glaubt man angeblich derzeit noch, dass der Coesfelder Bahnhof nicht so bedeutend ist, dass er außen ein großes DB-Schild benötigt. „Das wird aber noch kommen“, ist sich Wullers sicher, die Frankfurter noch davon überzeugen zu können, dass Coesfeld als Kreisstadt schon DB-werbewürdig sein sollte. Als Wegmarke wäre das wichtig.

Fehlen in der Halle noch die Bodenbeläge und Anstriche, sieht es oben bei den Augenärzten schon anders aus. Dort riecht es nach frischer Farbe. Der Boden im Holzdesign ist mit Anstreichermatten geschützt. Von den Wänden leuchtet eine Lichtinstallation: Dort sollen später Fotos zu sehen sein, zu denen sich wartende Patienten per QR-Code Infos aufs Smartphone abrufen können. In Kürze kommen die Möbel. In den anderen Praxen, die später bezogen werden, ist der Ausbau noch nicht so weit. Mieter sind die Kinderärzte Oliver Petz und Veronika Franzke (bisher Friedrich-Ebert-Straße) und die Zahnärztin Karin Elbert (bisher Mühlenstraße). Weitere Flächen werden für das Ingenieurbüro Lauer vorbereitet.

Für den zweiten Bauabschnitt läuft die Vermietung noch. Im Wartestand ist auch die Stadt, die die Fahrradabstellanlage betreibt. „Die Fahrrad-Halter sind bestellt“, informiert Stadtsprecherin Andrea Zirkel. Wann sie kommen? Keine Ahnung! Das Thema Lieferengpässe zieht sich wie ein roter Faden durch den Neubau. Aber nach allen schon überwundenen Hindernissen herrscht Optimismus vor: Und am Ende könnte es vielleicht sogar insgesamt ein ganz großer Wurf werden.