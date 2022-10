„Bakterien brauchen viel Futter“

80 000 Tonnen Bioabfall werden in Reterra-Anlage in Höven zu Kompost – Interesse an Biogas-Erzeugung groß

Coesfeld

Frank Abbenhaus, Betriebsleiter der Kompostierungsanlage der Reterra West GmbH in Höven, hat in der Vergangenheit schon viele Besuchergruppen durch den Betrieb geführt. „Aber so groß wie aktuell ist das Interesse an unserer Arbeit noch nie gewesen“, freut sich der Fachmann. Das könnte damit zu tun haben, dass sich vor dem Hintergrund der Energiekrise viele Menschen für alternative Möglichkeiten der Gasgewinnung interessieren, meint er. Bei Reterra wird Biogas aus Biomüll gewonnen.

Von Manuela Reher