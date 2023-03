Bald soll am Grenzweg gekickt werden

COESFELD

Das Kreis-DRK möchte den Standort an der Bahnhofstraße erweitern. Für den geplanten Neubau soll – wie berichtet – der benachbarte bisherige Bolzplatz an den Grenzweg verlagert werden, und zwar auf das Grundstück neben der Pestalozzi-Schule. Wie die Planung aussieht, darüber informieren der Kreisverband des Deutschen Roten Kreuzes und die Stadt in einer Bürgerinformationsveranstaltung, wie die Stadt jetzt in einer Pressemitteilung berichtet. Dazu sind alle Interessierten am Dienstag (21. 3.) in die DRK-Kreisgeschäftsstelle an der Bahnhofstraße eingeladen. Beginn der Veranstaltung ist um 18 Uhr.