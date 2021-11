Barbara Walters mit „Natz-vom-Ossenkopp“-Orden geehrt

„Markus I. Hüwe war über zwei Sessionen Prinz der Die-La-Hei. Als Steuermann übernahm er 2020 das Ruder und feierte mit den Narren einen wundervollen Büttabend“, erklärte Hunkemöller (1. Vorsitzender). „Als Pandemieprinz gehe ich nun in die Geschichte ein. Ich hab’s nicht so gewollt“, verabschiedete sich Markus I. von seinem Narrenvolk. Der Vorstand wurde komplett wiedergewählt. Auch die Senatoren-Kappenübergabe musste 2020 online stattfinden. Gezeigt wurde die Übergabe in einem spaßigen Video. Doch die Urkunden wurden an diesem Abend „live“ vergeben an folgende Mitglieder: Peter Beunings war 1996 Prinz der Die-La-Hei, wirkte im Deko-Ausschuss mit, absolvierte etliche Auftritte und war ehrenamtlicher Geschäftsführer der Bürgerhalle. Detlev Domeier war seit 1987 im Elferrat, als „Elektrikus“ beim Bühnenbau und bei vielen Auftritten immer dabei. Andreas Kraemer kam durch seine Tochter vor 17 Jahren zur Die-La-Hei. Die Tanzgarden unterstützt er seitdem als Kassenwart, Schriftführer, Helfer und Organisator. Albert Schulte, seit 1982 in der Narrenflotte, lief als Zeremonienmeister „gefühlt jahrzehntelang beim Büttabend durch den Saal, in der Hand seine Stange“. Stephan Beck und Bernd Albers bekamen den Hausorden nach einjähriger Zugehörigkeit zum Elferrat.

Höhepunkt war die Verleihung des „Natz-vom-Ossenkopp“-Ordens an Barbara Walters, die sich seit vielen Jahren aktiv für den Verein einsetzt. Vielen in Erinnerung sind die Feste des Kinderprinzen bei Walters. Acht Jahre war sie ehrenamtliche Geschäftsführerin der Bürgerhalle. „Du bist noch geschnitzt aus dem guten alten Holz. Drum trage den Orden noch viele Jahre mit stolz“, lobte Hunkemöller sie.

Eine große Überraschung wurde den Mitgliedern zum Schluss mitgeteilt: 20 Frauen der Senatoren, ehemaliger Prinzen, der Elferräte und verdienter Mitglieder haben eine neue Garde, die Die-La-Dies, gegründet.

Unter dem Motto „Es war einmal“ wird am 29. Januar der Büttabend unter den dann aktuellen Coronabedingungen stattfinden. Die Planungen laufen und alle Aktiven freuen sich auf die neue Session.