Bauausschuss will Konsens sehen

Soll die Baumreihe entlang eines Fußweges erhalten bleiben? Und wie dicht soll das Baugebiet werden? Diese beiden Fragen standen im Mittelpunkt der Diskussion in der vergangenen Sitzung des Ausschusses für Planen und Bauen. Die Mitglieder beschäftigten sich mit der Aufstellung des Bebauungsplans „Wohnen an der Marienburg“. Vor etwa drei Jahren legte die Verwaltung einen Plan vor, der eine „höhere bauliche Dichte“ aufwies, wie es in den Sitzungsunterlagen heißt. Anfang dieses Jahres beauftragte dann der Rat die Verwaltung, gemeinsam mit den Nachbarn eine Variante zu entwickeln. Diese wurde dem Ausschuss nun vorgelegt sowie weitere Ausarbeitungen der „Verwaltungs-Variante“. Geht es nach dem Bauausschuss, soll für die geplante Bebauung ein Konsens geschlossen werden.

Konkret geht es um die Fläche zwischen der Kiebitz-weide und dem Friedhof an der Marienburg (nahe Baugebiet Nord-West). Die Variante, die die Verwaltung unterbreitete, sieht ein verdichtetes Baugebiet mit Erschließung über die Kiebitz-weide vor. 23 Wohneinheiten sollen in „kompakter Bauweise“ entstehen. Entlang eines Weges stehen aktuell sechs Bäume, die bei Umsetzung gefällt werden würden. In weiterer Ausarbeitung ist in einer Untervariante von 20 Wohneinheiten die Rede – da mehr Doppelhäuser geschaffen werden sollen als im ursprünglichen Plan. Die Variante „Nachbarschaft“ sieht den Erhalt der Baumreihe vor, zudem soll die Erschließung von Norden (über den Busparkplatz) erfolgen. Die Verlegung der Wege zieht nach sich, dass 17 Wohneinheiten realisiert werden können. Dafür ist der Anteil an Grünflächen deutlich höher.

Heinrich Volmer (Pro Coesfeld) lobte die Variante der Nachbarn, rückte aber von einer Nordeinfahrt ab, da mit der Straße Kiebitz-weide und der neuen Erschließung zwei Zufahrten „zu nah beieinander“ liegen würden. Er schlug daher vor, die Variante der Verwaltung als Grundlage anzusehen und „mit Aspekten der Nachbarschaft“ zu spicken. Christoph Wolfers (Grüne) hakte ein und erkundigte sich, ob anstelle der Nordzufahrt ein Fuß- und Fahrradweg angelegt werden könnte. Auch die CDU könne sich laut Gerrit Tranel die Untervariante der Verwaltung gut vorstellen, 20 Wohneinheiten seien auf der Fläche „eine Ansage“. Er merkte allerdings an, dass bei einer Zufahrt über die Kiebitzweide in den Baumbestand eingegriffen werden müsse. Ludger Schmitz (Stadt) informierte in diesem Zuge darüber, dass die Bäume nicht geschützt seien. Dennoch schien der Ausschuss bemüht, die Bäume erhalten zu wollen und stimmte dem Vorschlag von Beigeordnetem Thomas Backes zu: Er warf in den Raum, in Richtung Kreisverkehr eine dichtere Bebauung mit Reihenhäusern anzustreben, „sodass wir unten mehr Luft für die Bäume haben“.

Dem schloss sich der Ausschuss einstimmig an. Die Mitglieder empfehlen dem Rat nun, die Untervariante der Verwaltung als Grundlage für weitere Planungen zu nutzen – mit Erhalt der Bäume, der Prüfung einer Fuß- und Radwegeverbindung in Richtung Baugebiet Nord-West und mit einer lockeren Bebauung.