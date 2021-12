Bauern bringen einen „Funken Hoffnung“

(ds). Rund 1000 Zuschauer haben am Sonntag die Straßen bei der Lichterfahrt der Letter Landwirte gesäumt, die unter dem Motto stand: „Ein Funken Hoffnung – Ohne Bauern geht es nicht!“ 65 bunt mit Lichterketten und weihnachtlichen Accessoires geschmückte Traktoren aus Lette, Dülmen, Coesfeld, Billerbeck, Nottuln, Reken und Haltern zogen auf einer vorher bekanntgegebenen Route durch den Ort. Dadurch verteilten sich die Zuschauer coronakonform.

Wie an einer bunten Kette aufgereiht zogen die adventlich geschmückten Traktoren durch das Dorf und brachten Kinder- und Erwachsenenaugen zum Strahlen.

Es war ein Umzug der Vielfalt: Auf einem Traktor-Anhänger spielten Blasmusiker Weihnachtslieder. Ein anderer zog eine Krippe, wieder ein anderer eine Kutsche mit Nikolaus und Knecht Ruprecht, die Äpfel vom Hof Wigger an die Passanten verteilten.

Einige hatten ihren Traktor unter ein Motto gestellt: „Wir brauchen Euch – Ihr braucht uns“. Oder in Anspielung an die Hilfsaktion für die Flutopfer im Ahrtahl: „We AHR Family“. Sie alle brachten Erwachsenen- und Kinderaugen zum Leuchten. Viele am Straßenrand klatschten, winkten, sangen begeistert mit. Immer wieder gab es „Daumen hoch“ für die schöne Aktion der Landwirte.

„Die Stimmung war bombastisch. Alles ist reibungslos abgelaufen“, zog Mitorganisatorin Birgit Schemmer gegenüber der AZ eine positive Bilanz. Und das Wunderbarste aus ihrer Sicht: „Wir haben den großen und kleinen Zuschauern sichtlich den Funken Hoffung und Freude gebracht.“ Die Landwirte wünschen sich nach ihrer Aussage nun weiterhin „Vertrauen, Wertschätzung und Zusammenhalt“. Denn: „Wir brauchen die Menschen – und die Menschen brauchen die Landwirte.“