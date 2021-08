Baulücke soll sich nach 80 Jahren schließen

Coesfeld

Vielen Coesfeldern fällt sie vermutlich schon gar nicht mehr auf – so lange gehört eine große Baulücke in einer der prominentesten Lagen schon zum Stadtbild: das unbebaute Grundstück an der Süringstraße zwischen den heutigen Geschäften Fouani Kosmetik & Friseur (Hausnr. 17) und Heuermann Fotografie (Hausnr. 21). Nachbarn hat es allerdings schon viele andere gehabt, denn das Areal liegt seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs brach. Jetzt soll es in absehbarer Zeit bebaut werden – mit einem Wohn- und Geschäftshaus, wie bei der Vito Immobilien GmbH zu erfahren ist, der neuen Eigentümerin der Fläche. „Das Grundstück ist seit Anfang des Jahres in unserem Besitz“, gibt Martin Wulff von Vito Auskunft. In dem neuen Gebäude soll sich im Erdgeschoss Gewerbe ansiedeln, darüber plant Vito vier Wohnungen. „Der Bauantrag liegt bei der Stadt und ist auch schon bearbeitet worden“, sagt Wulff. Noch im August wird sich der Gestaltungsbeirat mit dem Erscheinungsbild des geplanten Objekts in bester Citylage befassen. Dann rechnen die Eigentümer mit einer baldigen Baugenehmigung. Die Fertigstellung ist für 2022 geplant.

Von Elias Fleige und Ulrike Deusch