Baulücke statt Wohn- und Geschäftshaus

Genau das war, wie unsere Zeitung damals berichtete, auch vor eineinhalb Jahren schon der Stand der Dinge. Damals hatte es geheißen, dass der Gestaltungsbeirat der Stadt sich noch mit dem Vorhaben befassen müsse. „Die Genehmigung steht unmittelbar bevor“, heißt es auf Nachfrage jetzt im Rathaus. Gründe für die lange Verzögerung werden nicht genannt.

Inzwischen ist der Eigentümer auch gar nicht mehr so heiß auf das offizielle Okay. „Im Moment ist es bekanntlich schwierig, Bauvorhaben dieser Art umzusetzen“, spricht Plevcak die Finanzierungssituation und die angespannte Lage bei Baufirmen und anderen Handwerksbetrieben an. „Es drängt uns nicht“, so Plevcak. Wird die Lücke also noch länger klaffen? „Wann der Bauherr das Vorhaben realisiert, liegt in seinem Ermessen“, erklärt dazu Stadtsprecherin Andrea Zirkel. „Unser Kenntnisstand ist aber, dass er das bald umsetzen möchte.“ Zirkel informiert zusätzlich darüber, dass städtischerseits noch eine Leitung auf dem Grundstück verlegt werden solle, um einen direkten Anschluss der Straßenentwässerung der Süringstraße an die Berkel herzustellen. Das sei mit dem Eigentümer inzwischen vertraglich vereinbart worden. „Dann werden wir wohl das Starkregenproblem in der Süringstraße, soweit es die Stadt betrifft, endlich gelöst haben“, sagt Zirkel. Mehrfach war es in der Vergangenheit zu Situationen gekommen, in denen das Wasser nicht hatte abfließen können.

Die Baulücke auf der Süringstraße gehört nach 80 Jahren schon zum Stadtbild – und das in einer der prominentesten City-Lagen. Das Haus, das dort stand, ist beim großen Bombenangriff auf Coesfeld im 2. Weltkrieg zwar beschädigt, aber nicht komplett zerstört worden, hatten Recherchen im Stadtarchiv ergeben. Bilder zeigen, dass es erst noch stand, im Mai 1945 ist es aber verschwunden. Offizielle Infos, warum das Grundstück seitdem brach liegt, gibt es nicht. Persönliche Gründe der damaligen Eigentümer und Baulasteintragungen sollen eine Rolle spielen.