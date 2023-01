Bäume schon gefällt – im Herbst soll es weitergehen

Lange war es still um die Immobilie an der Ecke Kupferstraße/Gerichtswall – ehemals Beschläge Voss. Dort sollen zwei neue Mehrfamilienhäuser entstehen, die optisch eine Einheit bilden. Die Pläne für den Wohnkomplex waren bereits im Sommer 2021 dem Rat vorgestellt worden. Nun künden erste Baumfällarbeiten auf dem Privatgrundstück davon, dass die nächsten Schritte bald folgen sollen. „Im Herbst“, bestätigt Architekt Andreas Bodem auf AZ-Nachfrage.

Pläne für zwei Mehrfamilienhäuser am Standort von ehemals Beschläge Voss werden zurzeit modifiziert

Zurzeit würden die Pläne noch überarbeitet werden. Mehr ließ sich Bodem derzeit nicht entlocken. Bauausschuss und Rat hatten das Vorhaben seinerzeit grundsätzlich begrüßt, allerdings zur Auflage gemacht, dass der Entwurf – unter Berücksichtigung der Empfehlungen des Gestaltungsbeirats – noch weiterentwickelt werde. Die Grünen befanden den Bau als zu „klotzig“ und lehnten ihn ab. Die SPD machte zur Prämisse, dass der Alleecharakter erhalten bleiben müsse und CDU sowie Aktiv für Coesfeld sähen es lieber, wenn das Gebäude „etwas nach hinten springen“ würde, wie Gerrit Tranel (CDU) damals schon betonte, um gefährliche Situationen für Radfahrer zu vermeiden.

Das Vorhaben könne nur im Rahmen eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanes realisiert werden, sodass eine Öffentlichkeitsbeteiligung sichergestellt sei, betont Stadtbaurat Thomas Backes. Einen konkreten Zeitplan gebe es hierfür jedoch noch nicht. „Der Bauherr muss erst überarbeitete Pläne vorlegen“, sagt Backes. Danach könne das Thema in der Prioritätenliste der Stadt auch weiter nach oben rücken. Damit könne sich dann der zuständige Planungsausschuss frühestens in seiner Sitzung am 1. Juni wieder befassen.