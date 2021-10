Baustelle Kirche

Reformation – darin steckt das lateinische Wort reformare, übersetzt: umgestalten, ändern, verbessern, wiederherstellen. Und so kam es nicht von ungefähr, dass die Leitung der Evangelischen Kirchengemeinde Coesfeld am gestrigen Reformationstag die Gemeindglieder über umfangreiche Reformvorhaben informierte, die vor einem Jahr in einem Richtungsbeschluss verankert wurden und ab 2022 in die Tat umgesetzt werden sollen. Die zentralen Aussagen: „Das Gemeindehaus an der Rosenstraße wird aufgegeben. Die Evangelische Kirche am Markt wird Lebensmittelpunkt der Evangelischen Kirchengemeinde.“ Beides ist laut Pfarrerin Birgit Henke-Ostermann in Anbetracht abnehmender Finanzmittel und rückläufiger Gemeindegliederzahlen alternativlos und hat dreierlei zur Folge: „Wir müssen die Kirche denkmalgerecht sanieren und ertüchtigen. Wir müssen in der Kirche Einbauten für die Gemeindearbeit vornehmen. Und wir müssen uns um die verantwortungsvolle und nachhaltige Vermarktung der Immobilie Rosenstraße kümmern.“

Die Evangelische Kirche soll in absehbarer Zeit zum Lebensmittelpunkt der Gemeinde werden und Raum sowohl für Gottesdienste als auch für die Gemeindearbeit bieten. Dazu sind umfangreiche Sanierungen, unter anderem der Portalfassade (Foto), und Einbauten in die Kirche erforderlich.

Die in den vergangenen Jahren durchgeführten Sanierungsmaßnahmen an und in der Kirche sollen Anfang 2022 fortgesetzt werden. Dann werden zunächst die Risse in der Gewölbedecke saniert, und die Decke erhält einen neuen Anstrich. Die Ausschreibungen laufen. Die Kosten werden aus Mitteln der Gemeinde gedeckt. Ab Juni 2022 soll dann die Portalfassade saniert werden. Kostenschätzung: rund 650 000 Euro. Die Finanzierung erfolgt über Eigenmittel, Denkmalförderung und Spenden.

„Parallel wollen wir im nächsten Jahr die Planung für Einbauten in die Kirche vorantreiben“, kündigt Henke-Ostermann im Pressegespräch an. Den Prozess begleiten das Architekturbüro Klodwig aus Münster sowie Architekten des Kirchenkreises und der Landeskirche. Außerdem wurde ein Bauausschuss, bestehend aus Mitgliedern des Presbyteriums und der Gemeinde, gegründet. Was genau in dem Gotteshaus passieren soll, steht natürlich noch nicht fest. „Klar ist, dass wir die Kirche weiterhin für Gottesdienste, aber auch für die Gemeindearbeit nutzen wollen“, so Henke-Ostermann. Und auch wenn sie das nicht so deutlich sagt, ist ebenfalls klar, dass die räumliche Ausstattung nicht mehr so großzügig sein wird, wie sie es heute ist, und mit Blick auf die zahlenmäßige Entwicklung der Gemeinde auch nicht so großzügig sein muss. Zustimmung zu dem Vorhaben gibt es vom Kirchenkreis, der von einem „mutigen und konsequenten Weg“ spricht und den Antrag der Gemeinde auf finanzielle Unterstützung aus dem Strukturanpassungsfonds des Kirchenkreises „sehr wohlwollend behandelt“, wie Henke-Ostermann es formuliert.

Bleibt als dritte Baustelle die Zukunft des Grundstücks an der Rosenstraße, das Teil des Kapuzinerquartiers ist, welches die Stadt Coesfeld entwickeln möchte. Henke-Ostermann: „Wir beteiligen uns aktiv an der Quartiersentwicklung und haben Kriterien formuliert, die einen Mehrwert für die ganze Stadt bringen sollen. Dazu gehören Wohnformen aller Art, ein nachhaltiger Energiestandard, hohe Aufenthaltsqualität im Außenbereich, soziale und beratende Einrichtungen.“ Dabei drückt die Gemeinde aufs Tempo. „Bis Ende 2022 müssen wir den Investor kennen“, sagt Henke-Ostermann. Das Grundstück der Gemeinde wird im Erbbaurecht vermarktet.