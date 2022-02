Bei Anruf Schock

Coesfelderin wäre beinahe auf Telefon-Betrüger reingefallen – und will nun andere warnen

Coesfeld

Als sie in der Mittagszeit von einer unterdrückten Nummer angerufen wurde, hatte sie sich nichts dabei gedacht. Doch als die ältere Dame dann zum Hörer griff, fand sie sich direkt in einem Horrorszenario wieder. „Es meldete sich ein Polizeikommissar Schuster, der sagte, meine Tochter hätte stadtauswärts eine schwangere Radfahrerin angefahren und schwer verletzt“, berichtet die Coesfelderin, deren Name der Redaktion bekannt ist, die jedoch nach diesem Erlebnis lieber anonym bleiben möchte. Trotzdem ist es der Frau Anfang 70 ein Anliegen, andere vor den Maschen der Telefon-Betrüger zu warnen, auf die sie selbst beinahe hereingefallen wäre.

Von Florian Schütte