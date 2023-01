Bei Mehrwegpflicht keine Einheit in Sicht

Sein Brauhaus-Bier ist von der neuen Mehrwegpflicht nicht betroffen. Das kommt ohnehin seit jeher in Pfandflaschen daher. Doch für die Außer-Haus-Gerichte hat Matthias Rulle sein System vor einem halben Jahr umgestellt. „Auf Pappverpackungen, die in der Biotonne entsorgt werden können“, sagt der Brauhaus-Geschäftsführer. Und eine einzelne Suppe gibt er auch schon mal in einem Weckglas heraus. „Ideal wäre ein bundesweit einheitliches System“, findet Rulle. Doch davon ist man weit entfernt. Von 100 Mehrwegbecher-Startersets, die die Wirtschaftsbetriebe des Kreises Coesfeld vor einem Jahr den ersten teilnehmenden Betrieben angeboten haben, sind gerade einmal acht angefordert worden, wie Ursula Kleine Vorholt von der WBC informiert.

Seit diesem Jahr müssen alle Gastronomiebetriebe, die Speisen und Getränke zum Mitnehmen anbieten, für diese auch ein Mehrwegsystem in petto haben. Manche, wie die Bäckerei Middelberg, setzen dabei sogar auf Becher mit eigenem Logo.

Eine der Vorreiterinnen war seinerzeit Rebekka Paul von Beckys Café, die sich direkt dem „Meer-Wert-Becher“-Pfandsystem anschloss, das der Kreis Coesfeld fördert. „Wir wollen Gutes für die Umwelt tun und das System ist genial“, schwärmte Paul schon bei der Einführung.

Während in der Bäckerei Middelberg Pfandbecher mit eigenem Logo verwendet werden, wartet Maria Krokos vom Kochlöffel noch auf die bestellten Mehrwegbecher. Von welcher Marke diese sind, kann sie noch nicht sagen. Da müsse sie sich als Franchisenehmerin fügen. „Kurz vor Silvester haben wir den Hinweis bekommen, dass es wohl eine Lieferverzögerung gibt“, berichtet Krokos. Sie rechnet jedoch damit, dass die Becher, die sich sowohl für Heiß- als auch für Kaltgetränke eignen, diese Woche eintreffen. Für Pommes, Currywurst & Co. hingegen brauche man keine Mehrweggefäße, „weil die verwendeten Verpackungen plastikfrei sind“, sagt Krokos. Kunden haben aber in jedem Fall die Möglichkeit, ihre eigenen Gefäße für Speisen und Getränke mitzubringen.

Marc Naumann von Subway steht schon in den Startlöchern für die Mehrwegpflicht. Der Geschäftsführer der Filialen in Coesfeld, Dülmen und Borken berichtet: „Wir werden unsere Kartons für Salat gegen das Pfandgeschirr austauschen.“ Dazu kommen dann die Mehrwegbecher für den Kaffee. Und seit gut einer Woche gibt es auch die Cola-Maschine und die damit verbundenen Becher nicht mehr. „Wir haben jetzt einen Vertrag mit Pepsi.“ Die Getränke gibt es ab jetzt in Flaschen wie im Supermarkt.

Auch bei Burger King stehen die Pfandbecher schon bereit. Helmut Branse, Geschäftsführer vor Ort, erzählt: „Für Getränke und unser Eis gibt es jetzt bei Bedarf die Mehrwegbecher von der Firma Recup.“ Diese Becher werden auch in allen anderen Burger-King-Filialen angeboten. Wie das Ganze angenommen wird, „das kann man natürlich noch nicht absehen“, meint Branse.

Dazu kann sich aber eine Mitarbeiterin der Freien Tankstelle von Bronk äußern, wo die Mehrwegbecher für den Kaffee der Firma Recup bereits seit einem Jahr verwendet werden. „Wir waren Erstpartner von Recup“, erklärt die Mitarbeiterin. „Aber es wird leider nicht so gut angenommen, wie wir uns das erhofft haben.“ Das sei eigentlich schade, denn Mehrwegbecher seien natürlich nachhaltiger und besser für die Umwelt. In welcher Form sich die Mehrwegpflicht langfristig auf die Nachfrage auswirke, bleibe abzuwarten.