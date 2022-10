Bei Ticketpreisen droht ein Teufelskreis

Coesfeld

Die gute Nachricht vorweg: Noch sind in Coesfeld kaum große Events dem Sparzwang zum Opfer gefallen. Doch es gleicht einem Spagat, den die Veranstalter vor Ort in der Energiekrise vollziehen müssen. Einerseits sind sie angehalten, Strom und Gas einzusparen und müssen dabei im Blick behalten, was für ihre Gäste noch zumutbar ist. Andererseits können sie nicht ausschließen, die gestiegenen Preise auf die Tickets umzulegen. Doch dann droht womöglich ein Teufelskreis.

Von Florian Schütte