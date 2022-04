Bei Verweigerung drohen Bußgelder

Wo müssen in Zukunft mehr Wohnungen gebaut werden? Brauchen wir mehr Schulen, Studienplätze oder Seniorenheime? Wo muss der öffentliche Nahverkehr ausgebaut werden und wo muss der Staat für seine Bürger investieren? Um diese und weitere Fragen zu beantworten, mit denen die Zukunft gestaltet und die als Grundlage für weitere Statistiken verwendet werden sollen, führen die Statistischen Ämter des Bundes und der Länder in Deutschland alle zehn Jahre einen Zensus – auch bekannt als Volkszählung – durch. Der letzte Zensus fand 2011 statt, wegen der Pandemie wurde die nächste Zählung um ein Jahr auf 2022 verschoben. Beginn ist nun am 15. Mai – und auch in Coesfeld wird gezählt.

Volkszählung beginnt auch in Coesfeld am 15. Mai

Insgesamt werden knapp 3000 Coesfelder stichprobenartig befragt, informiert Hartmut Levermann von der Zensus-Stelle des Kreises auf Nachfrage, die die Zählung vor Ort organisiert. Das ist ungefähr jeder zwölfte Haushalt. Die Adressen, an denen die Befragungen stattfinden, werden zufällig aus den vorliegenden Daten in Registern ausgelost. Diese Auslosung habe bereits stattgefunden, „aktuell sind wir mit der Ausgabe aller Unterlagen für die Befragung beschäftigt“, schildert Levermann.

20 Ehrenamtliche werden in Coesfeld unterwegs sein, die die Adressen aufsuchen und alle dort wohnenden Personen befragen werden. Dazu haben in den vergangenen Wochen entsprechende Schulungen für sie stattgefunden. Bevor die persönliche Befragung stattfindet, kündigen die Interviewer den Termin mit einem Brief an. In diesem finden die betroffenen Personen alle relevanten Informationen rund um den Zensus und die Daten, die abgefragt werden. Diese Ankündigungsschreiben finden die ausgelosten Coesfelder rund ein bis zwei Wochen vor dem Termin in ihrem Briefkasten.

Zu dem angekündigten Termin klingelt der Interviewer an der Haustür. Er kann sich mit einem Ausweis ausweisen und fragt Daten zu allen dort lebenden Personen ab. Als Stichtag gilt der 15. Mai. Im persönlichen Gespräch, das rund zehn Minuten dauert, werden zunächst Name, Geburtsdatum, Geschlecht, Staatsangehörigkeit sowie der Familienstand abgefragt. Dazu ist es aber nicht notwendig, dass alle Bewohner anwesend sind: eine Person über 18 Jahre kann stellvertretend für alle in diesem Haushalt Lebenden Auskunft erteilen. Minderjährige dürfen keine Auskunft geben. Die Antworten vermerkt der Interviewer und überreicht im Anschluss je einen Briefumschlag pro Bewohner. In diesem finden die Befragten einen Code, mit dem jeder im Internet einen eigenen weitergehenden Fragebogen mit maximal 40 Fragen ausfüllen muss. Darin geht es unter anderem um die Wohnsituation, Auslandsaufenthalt, die schulische Bildung und die Arbeitsstelle. Auf Wunsch kann dieser Fragebogen auch auf Papier ausgefüllt werden.

Wer zur Befragung ausgelost wird, ist zur Auskunft verpflichtet. Die Befragung geht zurück auf eine EU-Verordnung über Volks- und Wohnungszählungen, die besagt, dass alle Mitgliedsstaaten zu Beginn eines Jahrzehnts eine Zählung durchführen müssen. Die Auskunftspflicht ist im Zensusgesetz vermerkt. Verweigern auskunftspflichtige Personen die Beantwortung der Fragen, drohen laut Statistikgesetz Bußgelder von bis zu fünftausend Euro.

Hinweis: Niemals erkundigen sich die ehrenamtlichen Befrager nach Wertgegenständen oder Kontoverbindungen. Die Befragungen werden nicht in der Wohnung, sondern von der Haustür durchgeführt.