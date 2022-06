Berkelzomp hat schon angelegt

Etwa ein Drittel der Arbeiten auf diesem letzten und technisch anspruchsvollsten Abschnitt (1,2 Millionen Euro) der Berkelpromenade – die Berkelgasse nicht mitgerechnet – steht noch aus. Noch in diesem Jahr soll der Uferweg, der auf einer neuen Trasse angelegt wurde, fertig werden. Nun beginnt aber eine etwa vierwöchige Baupause. „Wir warten auf weitere Steinlieferungen und Betonfertigteile“, sagt Uwe Dickmanns, Leiter des städtischen Fachbereichs Umwelt und Bauen, beim Ortstermin. Die Firma nutze die Zeit, um das kaputte Pflaster unterhalb der Torbögen an der Bernhard-von-Galen-Straße zu sanieren (wir berichteten).

Nach der Umgestaltung des Wiemannwegs und des kleineren Abschnitts zwischen Poststraße und Davidstraße war der dortige städtische Parkplatz umgebaut worden, bevor die Arbeiten auf den letzten hundert Metern bis zum Gerichtsring gestartet sind. Die Planungsphase hatte sehr lange gedauert, weil auch private Flächen betroffen waren.

Jetzt ist das Pflaster auf einem langen Teilstück bereits verlegt, am Geländer fehlt nur noch der Handlauf, die Masten für die Lampen sind frisch eingesetzt, Baumscheiben sind erkennbar, einer der gut 20 Bäume, eine Sumpfeiche, steht schon in einem Pflanzbeet, wo die Promenade auf den Gerichtsring trifft.

Das Gestaltungskonzept folgt dem am Wiemannweg und soll mehr Aufenthaltsqualitält schaffen. Ein Fußweg führt nahe am Wasser entlang, daneben verläuft etwas höher der Geh- und Radweg. Treppenanlagen machen an zwei Stellen den Abstieg an die Wasserkante möglich. Eine dritte Treppenanlage bietet Sitzmöglichkeiten. „Die besondere Herausforderung besteht in diesem Abschnitt darin, dass die Promenade einen Bogen macht“, erklärt Alfred Richters vom städtischen Fachbereich Bauen und Umwelt. Alle Steine würden passgenau gefertigt, das dauert. Dann wird der Stahlbauer erwartet, der ein Podest für den Anschluss an den Gerichtsring einbaut – vergleichbar demjenigen bei Buddenkotte am Wiemannweg. Auch einen kleinen Steg ans andere (Privat-) Ufer legt er an, der nicht öffentlich zugänglich ist.

Die Idee für den Berkelzomp hatte das Planungsbüro Seebauer, Wefers und Partner (SWUP) aus Berlin, das das gesamte Regionale-Projekt für Coesfeld entwickelt hat. Die drei Teile des abstrahierten Plattbodenschiffs sind aus dem gleichen Obernkirchener Sandstein gefertigt wie die Inlaysteine im Wasser und passen sich auch deren Form an. Die Planer und Künstler von Kalkmann Kontakt-Kunst (Bad Salzdetfurth) haben den Berkelzomp als Reminiszenz an die Flussgeschichte gestaltet – und werden sicher noch für einen Mast sorgen.