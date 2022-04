Besondere Baustelle zieht Blicke auf sich

Viele Blicke hat am Dienstnachmittag eine besondere Baustelle mit großen roten und weißen „Steinen“ auf dem Marktplatz auf sich gezogen. Auf diese Weise hat die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) – Kreisverband Coesfeld – auf die Baustelle „Bildung“ in Nordrhein-Westfalen aufmerksam gemacht.

Die Coesfelder Verbandsvorsitzende Simone Flissikowski betonte: „Das Bildungssystem in NRW ist eine wahre Baustelle. Vieles ist unfertig, einiges renovierungsbedürftig, manches fast abbruchreif.“ Mit Schutzhelm und Warnweste als Bauarbeiter verkleidet, machten die GEW-Mitglieder gegenüber Passanten deutlich: „Wir packen an – für gute Bildung.“ Zu den Forderungen, die in großen Lettern auf den Bausteinen zu lesen waren, gehören unter anderem „gleiche Bildungschancen für alle“ oder auch „Investitionen statt Mangelverwaltung“. Simone Flissikowski kommentierte: „Bildungspolitik ist präventive Sozialpolitik.“ Es reiche nicht aus, nur finanziell ins Bildungssystem zu investieren. Das Verantwortungsgefühl in der Politik müsse gestärkt werden, damit die Baustelle zu einem Haus mit solidem Fundament werde.