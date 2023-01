Besser kann das Jahr nicht starten

Malea sollte eigentlich schon an Weihnachten da sein. So ging es für die Eltern aus Reken nun eben erst zu Silvester in den Kreißsaal.

Neben der kleinen Malea, die 3230 Gramm wiegt und 55 Zentimeter groß ist, sind an Neujahr vier weitere Kinder zur Welt gekommen, eines davon in Beckenendlage. Am 31. Dezember sind sieben Kinder geboren. Das letzte Baby in 2022 kam ganze sechs Wochen zu früh, die Mutter war erst in der 34. Schwangerschaftswoche, wie Oberärztin Dr. Stefania Salvador berichtet. „In den vergangenen Jahren sind die Geburten extrem angestiegen. 2021 hatten wir eine Rekordzahl von 2450.“

Dr. Cordula von Kleinsorgen, die seit einem halben Jahr den Bereich Geburtshilfe und Pränataldiagnostik zusammen mit ihrer Kollegin Dr. Sandra Edeler leitet, ergänzt die Zahlen für 2022: „Wir können uns glücklich schätzen, dass im vergangenen Jahr insgesamt 2397 Kinder das Licht der Welt bei uns erblickt haben. Darunter waren 102 Zwillinge, ein Elternpaar konnte sich sogar über Drillinge freuen. Auch die über 50 Beckenendlagen, die wir im letzten halben Jahr vaginal entbinden konnten, und die geringe Anzahl von 25 Prozent Kaiserschnitten zeigen uns, dass wir weiterhin Medizin auf höchstem Niveau bieten können.“

Zu Beginn ihrer Tätigkeit, erklärt Dr. Sandra Edeler, seien sie aufgrund der Corona-Situation in den Besuchszeiten auf der Wöchnerinnenstation noch sehr eingeschränkt gewesen. „Wir sind sehr froh, dass wir inzwischen den Vätern ein uneingeschränktes Besuchsrecht ermöglichen und je nach Belegungssituation auch wieder Familienzimmer anbieten können.“

Und so kann auch Familie Dahlhaus mit ihrer Malea voraussichtlich schon einen Tag nach der Geburt nach Hause zu ihren Liebsten kommen. Und auf ihren fast zweijährigen Sohn Paul wartet damit ein neues Geschwisterkind.

Ein Punkt liegt Frank Dahlhaus aber abschließend noch sehr am Herzen: „Unsere Hebamme war einfach Weltklasse. Sie hat sich wirklich um alles gekümmert und ich finde, das zeigt, wie wichtig dieser Beruf einfach ist.“