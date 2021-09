Betreuungsbedarf in Lette über Jahre nicht gedeckt

Dass im Ortsteil Lette mittelfristig im Schnitt rund 25 Betreuungsplätze im U3-Bereich fehlen, wurde in der Sitzung des Jugendhilfeausschusses deutlich. Noch etwas prekärer gestaltet sich die Situation bei den Ü3-Kindern: hier wird im Jahr 2023 sogar ein Defizit von 30 Plätzen prognostiziert. In den Folgejahren schmilzt das Defizit dann konstant leicht, aber erst im Jahr 2035 wird der Platzbedarf im Ü3-Bereich nach heutiger Berechnung gedeckt sein. Diese Annahmen stellte Dr. Anja Reinermann-Matatko vom von der Stadt beauftragten Büro Schulentwicklungsplanung/Beratung aus Bonn jetzt dem Ausschuss vor, „im November werden wir konkrete Vorschläge unterbreiten, wie wir auf diese Prognosen reagieren werden“, beschrieb Dorothee Heitz, Leiterin des Fachbereichs Jugend, Familie, Bildung und Freizeit.

Wie die Betreuungssituation in den Kindergärten in Coesfeld mittelfristig aussieht, hat ein Büro jetzt ermittelt und vorgestellt.

Laut Verfasserin Reinermann-Matatko ist die Betreuungssituation in Coesfeld „deutlich entspannter“ als in Lette. Ein leichtes Defizit liegt in diesem Jahr im U3- und Ü3-Bereich vor, durch die Ausbaupläne der Kita Lübbesmeyerweg sowie der Kita Arche „ist im Ü3-Bereich mittelfristig mit einer besseren Situation zu rechnen“, so Reinermann-Matatko. Bereits in zwei Jahren stehen laut der Studie in der Kreisstadt mehr Betreuungsplätze für Ü3-Kinder zur Verfügung als benötigt werden. Im U3-Bereich allerdings bleibt es – wie in Lette – mittelfristig bei einem leichten Defizit.

Als Grundlage für die Berechnungen, die bis ins Jahr 2037 reichen, betrachtete die Verfasserin die demografische Entwicklung sowie normale Zu- und Fortzüge. Daraus resultiert, dass die Anzahl der Kinder in den kommenden Jahren leicht, aber konstant sinken wird. „Weniger Menschen stellen künftig eine Elterngeneration als jetzt dar“, begründete Reinermann-Matatko. Diese sinkende Kinderzahl sowie der geplante Kita-Ausbau sorgen für die Deckung des Bedarfs im Ü3-Bereich, analysierte sie. Zwar würde auch die Zahl der U3-Kinder dauerhaft sinken, „allerdings rechnen wir hier künftig mit einer höheren Betreuungsquote“. Da die Altersstruktur in Lette anders als in Coesfeld sei, „bleiben die Werte dort stabil hoch“.

Dass es bei der Studie „hinten raus viel Unsicherheit“ gibt, betonte Reinermann-Matatko mehrmals. Zuzüge könnten nur grob miteinberechnet werden, nicht berücksichtigt wurde zudem der bauliche Zustand der Kindertagesstätten. Auch hänge das tatsächliche Angebot stark von den gewählten Betreuungszeiten ab.

Als Ergebnis aus dieser Betrachtung empfahl Reinermann-Matatko, in Lette weitere Gruppen einzurichten. Das sei auch mittelfristig sinnvoll, da mit der Ausweisung weiterer Wohngebiete gerechnet werden müsse, „und dieser Zuzug wirkt dem demografischen Wandel und der sinkenden Kinderzahl entgegen.“ In Coesfeld hingegen reiche der Status quo beim Ausbau der Plätze zu einem bedarfsgerechten Angebot. „Eventuell könnten auf längere Sicht Ü3-Plätze in U3-Plätze umgewandelt werden“, so Reinermann-Matatko zum Abschluss der Präsentation.