„Betrieb des Brunnens ist unzulässig“

Nachdem sich die Stadtverwaltung intensiv mit dem Marktbrunnen beschäftigte, stellte sie fest: Dieser entspricht nicht der gültigen Norm. Die Verwaltung sieht deshalb Handlungsbedarf – ansonsten droht Gefahr, dass der Brunnen im Frühjahr nicht wieder in Betrieb genommen wird.

Im Marktbrunnen, der das Element „Wasser“ darstellen soll, ist seit Jahrzehnten eine reine Umwälzpumpe eingebaut. Wasser läuft durch kleine Spalten in ein unterirdisches Becken, aus dem eine Pumpe das Wasser zurück in die fünf Bronzekugeln drückt. „Und diese Pumpe steht im Wasser. Das entspricht nicht der gültigen Norm, weshalb der Betrieb des Brunnens unzulässig ist“, so Dickmanns vor dem Hintergrund, dass der Brunnen regelmäßig betreten wird. Zwar handele es sich um eine Norm und keine gesetzliche Vorschrift, dennoch sieht die Verwaltung Handlungsbedarf.

„Völlig überfahren“ von diesen neuen Informationen fühlte sich Ausschussvorsitzende Sarah Albertz (Grüne). Wolfgang Kraska, der erstmalig als Vertreter von Aktiv für Coesfeld anwesend war, reagierte zynisch und dankte der CDU, dass der Antrag nun zur Stilllegung des Brunnens geführt hätte.

Die Umsetzung des eigentlichen Antrags – den Einbau einer Filteranlage, die in der Tiefgarage unter dem Marktplatz stehen würde – bezifferte die Stadt mit 112 000 Euro. „Wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen“, äußerte sich André Kretschmer (SPD). Jan Büscher (CDU) freute sich unterdessen, dass „unser Antrag die anderen Fraktionen unterhalten hat“, kam aber zum Kern zurück und forderte, dass gehandelt wird, wenn der Brunnen im Frühjahr wieder sicher sprudeln soll. Kraska stellte den Antrag, dass die Verwaltung dazu Handlungsmöglichkeiten ausloten soll. Dem folgten der Umweltausschuss sowie gestern Abend auch die Mitglieder des Ausschusses für Planen und Bauen einstimmig.