Bewährtes Angebot in neuem Domizil

Ab sofort haben die Schuldner- und Insolvenzberatung sowie Schwangeren- und Schwangerschaftskonfliktberatung der Diakonie WesT e.V. ihr Büro in der Kleinen Viehstraße 31 über dem Geschäft Action. Über die neue Räume freut sich das Beratungsteam: (v.l.) Dasha Dick, Anne-Lore Pirch, IIena Horn und Jutta Goy.

Noch sind nicht alle Kartons im neuen Domizil in der Kleinen Viehstraße 31 (über dem Geschäft Action) ausgepackt; noch sind nicht alle Bilder aufgehängt. Aber das Beratungsteam hat bereits seine Arbeit aufgenommen, um insbesondere für seine Klienten, die sich in einer akuten Notlage befinden, da zu sein. Wenn es zum Beispiel um einen Beratungsschein für eine Schwangere gehe, dränge die Zeit.

Bereits in der vergangenen Woche ist der Umzug vom evangelischen Gemeindehaus in der Rosenstraße erfolgt. Dieser war notwendig geworden, weil das dortige Kapuzinerquartier neu überplant wird und die alten Räume dann nicht mehr nutzbar sind.

„Mit dem neuen Standort haben wir eine gute und zentrale Lösung gefunden“, freut sich Anne-Lore Pirch. Die Beratungsstelle sei für den gesamten Kreis zuständig. Deshalb sei es wichtig, dass sie für alle Klienten – auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln – gut erreichbar sei.

In der Etage über dem Geschäft Action nutzt die Beratungsstelle die neu gestalteten Räume einer ehemaligen orthopädischen Praxis. Dem Team stehen drei Büroräume und ein Besprechungsraum zur Verfügung, die über einen Aufzug barrierefrei zu erreichen sind. Im Empfangsbereich treffen die Klienten Jutta Goy an, die das Sekretariat leitet, und das seit 22 Jahren.

Genau so lange hat das Beratungsteam sein Büro im Gemeindehaus in der Rosenstraße gehabt. Anne-Lore Pirch ist seit 2003 im Team. „Ein bisschen Wehmut schwingt nach so langer Zeit schon mit“, kommentiert sie zum Umzug der Beratungsstelle. Denn das Team der Beratungssstelle habe sich im evangelischen Gemeindezentrum wohl gefühlt.

Dasha Dick ist in der Beratungsstelle für den Bereich Sexualpädagogik zuständig. Sie besucht Klassen der weiterführenden Schulen – aktuell des 6. und 8. Jahrgangs. Auch berät sie Eltern und pädagogische Fachkräfte und bietet Gruppenangebote für Kindertagesstätten, Schulen und Institutionen an. Dasha Dick spricht perfekt Russisch, sodass sie zum Beispiel mit Klienten aus der Ukraine auch in deren Muttersprache kommunizieren kann. „Das ist ein Glücksfall für uns“, betont Anne-Lore Pirch.

Darüber hinaus stehe die Beratungsstelle in engem Kontakt zum Kommunalen Integrationszentrum. Im Übrigen sei das Team eng vernetzt mit vielen weiteren Stellen, um jedem Klienten individuelle Hilfe anbieten zu können.

Neu an Bord in der Schuldner- und Insolvenzberatung ist seit Beginn dieses Jahres Ilena Horn. Sie hat die Nachfolge der langjährigen Mitarbeiterin Sieglinde Stein angetreten. Ilena Horn ist Ansprechpartnerin bei Mahnungen, Existenzsicherung, Pfändungen, Zwangsvollstreckungen, Geldstrafen, Unterhaltsrückstand, Regulierung der Schulden oder Insolvenzverfahren. In einer Verschuldungssituation seien die Unterlagen des Klienten sehr relevant, kommentiert Ilena Horn.

Mancher Fall sei sehr komplex, sodass mehrere Beratungstermine nötig seien. „Man darf durchaus mit Wartezeiten rechnen“, sagt sie. Aber im Vergleich zu der Situation in manchen Großstädten sei die Wartezeit in Coesfeld moderat.

7 Alle Beratungen in der Beratungsstelle der Diakonie sind kostenlos. In der Regel vereinbaren die Klienten vorab Termine. Telefonisch zu erreichen sind die Schwangerschafts- und Schwangerschaftskonfliktberatung unter Tel. 02541/ 5026 und die Schuldner- und Insolvenzberatung unter Tel. 02541/ 92 28 09.