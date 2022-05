Die Spendenläufe für den Bunten Kreis Münsterland haben schon eine lange Tradition. Jäh unterbrochen wurde diese durch Corona. Doch jetzt soll es endlich wieder losgehen. Am 11. Juni 2022 heißt es von 14 bis 16 Uhr in der Promenade (Start und Ziel am Familienzentrum Liebfrauen) „Bewegen für den guten Zweck“.

Start und Ziel ist in diesem Jahr der Liebfrauen-Kindergarten am Schützenwall. Die Kinder, Sponsoren und Helfer freuen sich schon auf den Spendenlauf, der erstmals nach der Corona-Pause wieder stattfindet.

„Wir hoffen, dass viele unserer treuen Läufer wieder dabei sind“, erklärt Katrin Gangloff, Sprecherin des Bunten Kreises. Rund 120 Unterstützer sind es früher gewesen, die vorab für jede gelaufene Runde von Freunden, Nachbarn, Verwandten und Bekannten Geld einwarben, um die Arbeit des Bunten Kreises mit Familien von viel zu früh geborenen, behinderten, chronisch und schwerkranken Kindern zu unterstützen.

Als Hauptsponsor für den Spendenlauf konnte der Bunte Kreis wieder die Sparkasse Westmünsterland gewinnen. „Menschen in Bewegung bringen und gleichzeitig etwas Gutes tun, ist ja auch unser Thema“, begründet Ralf Gottheil, Leiter des Beratungscenters an der Rekener Straße und selbst passionierter Läufer, warum sein Institut die Aktion mit anschiebt. „Schön, dass ein Stück Normalität zurück ist“, freut er sich auf den Neustart des Spendenlaufs.

Menschen aller Altersstufen können mitmachen. Die Spanne ist weit: Kinder aus dem Familienzentrum Liebfrauen wollen ebenso mitlaufen wie Senioren aus dem Katharinenstift. Jeder in seinem Tempo. „Auf Geschwindigkeit kommt es nicht an“, erläutert Gangloff. Nicht nur Joggen sei dabei möglich, sondern auch Nordic Walking oder Spazierengehen. „Eben alles mit den Füßen“, lacht Gottheil.

An dem Rundkurs wird zurzeit noch gefeilt. Er soll etwas kürzer sein als in den vergangenen Jahren. „Das motiviert vielleicht, noch eine Runde mehr zu laufen“, hofft Gangloff. Was schon feststeht, ist das Rahmenprogramm: Die Samba-Truppe von Jürgen Fischer wird die Läufer mit Trommelschlägen anfeuern. Für die Teilnehmer und ihre Fans gibt es Popcorn, Waffeln und Würstchen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Laufkarten liegen in den nächsten Wochen an vielen Stellen im Stadtgebiet aus. Nur größere Gruppen werden gebeten, sich unter Tel. 02541/891-500 vorab zu melden. | www.bunter-kreis- muensterland.de