Bewohner soll Feuer selbst gelegt haben

Lette

Komplett in Flammen stand heute gegen 5.30 Uhr ein Wohnhaus in der Straße Zur Windmühle in Lette. Das Gebäude ist vollständig ausgebrannt und dementsprechend unbewohnbar. Nach Zeugenaussagen geht die Polizei davon aus, dass das Feuer gelegt wurde. Wie die Polizei Coesfeld und die Staatsanwaltschaft Münster in einer gemeinsamen Stellungnahme am Vormittag berichteten, habe man mit einer Fahndung gezielt nach einem Bewohner des Hauses gesucht. Dieser, ein 60-jähriger Mann, wurde heute in den Mittagsstunden von der Polizei Borken gefasst. Er wurde vorläufig festgenommen. Zu den Motiven machte die Polizei auf Nachfrage keine Angaben.

Von Leon Seyock